L’utopie, c’est ne plus se prétendre les maîtres du monde

En modérateur, Hubert Prolongeau, journaliste et écrivain. Avec lui, Jean-Marc Ligny, auteur de science-fiction et de fantastique qui publiait La dentelle du cygne en 2022 (L’Atalante) ; ainsi que deux des quatre membres du Bombyx Mori Collectif, Mathieu Pupin et Corentin Simon, présents pour présenter leur premier travail publié, La Trame (Éditions La Volte).

L'impossible abouti

Hubert Prolongeau lance la discussion en s’adressant d’abord au Collectif : « Pourquoi avez-vous cherché à remettre l’utopie en avant ? » Corentin Simon explique que l’univers de La Trame est né il y a sept ans de cela. La transition vers une recherche d’utopie s’est faite après un premier contact avec La Volte et la collection Eutopia. Cette dernière met en avant la création de possibles positifs à travers de courts récits.

« Dans notre univers, les conditions de l’utopie ne sont pas réunies : il existe ce besoin de se protéger d’une nature hostile et violente. On s’est demandé : qu'est-ce que serait une utopie par temps de tempête ? On souhaitait avant tout écrire quelque chose qui reste haletant, contrairement à l’image figée et idéale d’une utopie telle qu’on peut l’imaginer. »

Mathieu Pupin renchérit : « Notre utopie, c'est un peuple nomade : quand tout le monde se défend contre une nature destructrice, la Trame est composée de nomades qui accompagnent et cherchent le danger. » Et d’ajouter : « C’est une utopie qui marche, littéralement. »

L’utopie, si bien que ça ?

Corentin Simon est le premier à répondre : « Imaginer une société qui soit effectivement fonctionnelle pour chacun de ses membres, c’est déjà une utopie. » Au travers de La Trame, l’objectif est de proposer une société vraiment vivable, un peuple sans hiérarchie. Pour Mathieu Pupin : « Avec La Trame, on a voulu faire acte politique à travers l'écriture : donc c’est forcément positif parce qu’on lance des pistes. » Sans tomber dans un ton moraliste, cependant : l’objectif n’est jamais d’imposer un idéal, mais plutôt de se poser des questions et y trouver des réponses – peut-être.

Hubert Prolongeau se tourne alors vers Jean-Marc Lagny, dont les derniers textes peuvent être considérés comme des contre-exemples par rapport au travail du Collectif. « Jusqu’ici, j’ai exploré la dystopie », admet l’auteur, annonçant tout de même que l’utopie pourrait survenir dans ses prochains écrits. « Pour moi, une utopie est un monde figé, dictatorial, inaltérable et qui survit à tout – une fourmilière, en somme. »

Or Jean-Marc Ligny ne veut pas créer une utopie-fourmilière, au contraire. D’après lui, l’utopie se doit d’être un « changement de paradigme ». Pour lui, l’humanité devrait tendre à « être un élément du monde plutôt que d'en être un parasite comme nous le sommes ». Autrement dit, reprendre notre place dans le monde, en tant qu’éléments de la nature de la même manière que toute autre espèce animale.

« L’utopie, c’est ne plus se prétendre les maîtres du monde, mais juste une société animale qui vit en harmonie avec le reste. »

Trouver des solutions à travers les utopies

Au milieu d’un flot de récits d'effondrement de nos civilisations et de dystopies, les utopies s’inscrivent à contre-courant des tendances. Jean-Marc Ligny explique : « Je veux apporter du positif parce que les gens le demandent. Alors oui, les dystopies donnent de super films, mais quelle vision du monde d’après offrent-elles ? ».

Hubert Prolongeau relance ensuite la discussion avec un angle plus précis : « L’utopie et la nature sont toutes les deux présentes dans vos textes. La nature est attaquée et se venge. Quid de l’écologie utopique ? »

Jean-Marc Lagny s’ancre dans le réel pour répondre : « Dans certains endroits, l’utopie se construit avec plus ou moins de réussite. Je pense notamment aux fermes de permaculture, aux éco-villages – mais ce sera toujours à une petite échelle. » Et d’ajouter : « Des gens résilients, en contact avec la nature, qui vivent en autarcie, auront bien moins de mal à survivre à l’écroulement de nos systèmes. »

Du côté du Collectif, Mathieu Pupin prend la parole et explique : « Le monde de Léria lui-même n’est pas utopique : dans La Trame, la nature est prédatrice. Autrement dit, elle est beaucoup plus dangereuse que l'homme ne peut l'être pour elle. D’une certaine façon, ça remet tout en question. »

Avec leur récit, les membres du Collectif ont avant tout cherché à interroger la place de l’être humain dans son environnement. Et quoi de mieux qu’un univers fictif, imaginé, pour transposer ces questions qui font partie intégrante de notre réalité ?

Crédits photo : Valentine Constantini / ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (Bombyx Mori Collectif : Mathieu Pupin, Jean-Marc Baud, Corentin Simon, Joachim Dabrowsky)

DOSSIER - Les Imaginales 2023 : Le futur de la cité