La Malnata, héroïne hors norme d’une “sororité universelle

Comme le suggère Ilaria Gaspari, l’écrivaine qui, avec l’autrice Viola Ardone, a présenté l’ouvrage de la jeune Beatrice Salvioni — elle est née en 1995 — au Salon du livre de Turin, ce roman reflète bien le thème de l’édition 2023 du Salon (« Attraverso lo specchio » - à travers le miroir) : « Il nous fait vraiment passer à travers le miroir, et entrer dans un autre monde. »

Viola Ardone, autrice entre autres du best-seller international Le train des enfants (Albin Michel, 2021, trad. Laura Brignon, 66.974 ventes, donnée : Edistat), parle en effet d’un roman « qui porte en lui une force obscure » ainsi qu’une « écriture nouvelle, puissante, sensorielle et visuelle ».

Voyons donc de plus près l’histoire qui a enchanté plusieurs éditeurs étrangers, ainsi que les lecteurs italiens (selon le Giornale della Libreria, entre fin mars et fin avril, le livre se classe en Italie parmi les 10 meilleures ventes). Sorti le 22 mars en France chez Albin Michel, le démarrage est en revanche un peu poussif pour cette traduction de Françoise Bouillot (1782 exemplaires, Edistat).

La rébellion d’un personnage à la marge

Ce roman, publié en Italie par Einaudi Stile libero, raconte l’amitié entre deux jeunes filles à l’époque du fascisme, dans les années 1930. La protagoniste est Maddalena, surnommée La Malnata parce qu’on dit qu’elle porte malheur, depuis qu’un événement familial tragique a marqué son enfance, ainsi que son existence : la mort de son petit frère qui, alors qu’il jouait avec elle à faire semblant d’être des hirondelles, s’est jeté par la fenêtre, en pensant qu’il pouvait voler.

Cet événement détermine la naissance d’un sentiment de culpabilité chez la petite fille — qui commence à construire une armure d’autodéfense — ainsi que du stigmate social qui l’accompagne toujours.

La Malnata incarne en effet tous les exclus, les exilés, « les sans-patrie, les personnes considérées hors normes, mais qui ont souvent un regard plus lucide sur la société », précisément parce qu’ils ne sont plus conditionnés par elle (ils n’ont pas à gagner l’estime de qui que ce soit). Le roman développe ainsi une réflexion sur le conformisme et le courage de briser les contraintes sociales et politiques imposées, dans le cas de cette histoire, par la dictature fasciste.

Un “féminisme des opprimés”

Par ailleurs, la protagoniste du roman est aussi une jeune fille qui entretient une relation difficile avec elle-même, et qui éprouve un sentiment de « honte » envers son corps de femme qui grandit. S’agit-il donc d’une histoire féministe ? Et la question des femmes est-elle une question politique ou privée ?

En citant l’écrivaine et linguiste italienne Vera Gheno, l’autrice parle d’un « féminisme intersectionnel », qui promeut une « sororité universelle ». Traverser les thèmes féministes, c’est donc « donner la parole aux opprimés, à ceux qui sont considérés comme n’étant pas à leur place ».

Une histoire personnelle et universelle

Par ailleurs, le cadre historique et géographique est particulièrement important dans ce livre. L’histoire se déroule à Monza (Lombardie), ville natale de l’autrice, transfigurée en ville des années fascistes. Toutefois, selon Viola Ardone, elle pourrait représenter n’importe quel lieu. Car celle de la Malnata est une histoire profondément italienne, mais aussi universelle… Et c’est peut-être justement parce que l’autrice s’appuie sur son histoire personnelle, en instaurant un rapport très fort avec les lieux et les personnages de son roman.

Elle déclare en effet avoir « appliqué la cartographie de son enfance aux itinéraires que Francesca (l’amie de Malnata) emprunte dans le roman ». Et elle révèle : « J’étais très Francesca, obsédée par l’idée d’être une bonne fille (...) et ce n’est que plus tard que j’ai appris à être Malnata. »

Une amitié au féminin complexe et fascinante

En effet, ce qui frappe le lecteur, comme le souligne Viola Ardone, est aussi le « lien magnétique » qui existe entre les deux protagonistes. Bien qu’issues de familles de milieux sociaux différents, les deux jeunes filles se reflètent l’une l’autre avec une grande complémentarité et partagent le même sentiment de culpabilité, bien que de manières différentes : « Elles sont inséparables », explique l’autrice, « et sont à l’intérieur de moi depuis longtemps ».

À ceux qui se demandent si cette histoire aura une suite, ou si Malnata restera enfermée entre les pages de ce premier roman, Beatrice Salvioni répond que ses personnages ne la quittent jamais, mais continuent à la tourmenter, même dans le bon sens. Donc, peut-être, il y aura une suite... La bonne nouvelle est que nous reverrions La Malnata bientôt sur le petit écran, car ce roman sera adapté en série.

Crédits photo : Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

