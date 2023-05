Patrimoine, censure, numérique : la politique documentaire en débat

La librairie bordelaise spécialisée en bande dessinée, Krazy Kat, détenue par Matthieu Saint-Denis, ouvrait en mai 2022 un second point de vente, dédié au manga, Manga Kat. Quasi un an plus tard, le 2 juin prochain, un second Manga Kat verra le jour. Si la chaîne ne quitte pas la Nouvelle-Aquitaine, elle s’étend par-delà la Gironde pour s’installer en Charente. Plus précisément dans la capitale européenne de la BD, Angoulême.