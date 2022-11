Jeannot se livre : “On ne lit plus maintenant comme on lisait hier

« Aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus. » Ce lieu commun quelque peu réactionnaire, Jeanne Seignol n'y a pas échappé. Elle-même lectrice, elle a voulu « comprendre ce qu'il y avait derrière ce constat, pourquoi il était formulé ainsi et s'il était justifié par les chiffres ». YouTubeuse spécialisée, elle a donc décidé de réaliser une vidéo sur ce sujet, d'un format encore inhabituel pour sa chaine, où les publications oscillent entre 7 et 20 minutes.

À la page se présente ainsi comme un documentaire de 35 minutes sur le sujet, « qui correspond à ma formation initiale, plutôt journalistique, et à une envie de raconter des choses sur un temps un peu plus long ». Précédemment, la chaine Jeannot se livre avait mis en avant les librairies du 93 et alerté sa communauté sur l'impact des activités d'Amazon dans des épisodes plus étendus.

Pour passer la croyance au crible des chiffres, Jeanne Seignol s'est en premier lieu appuyée sur l'étude « Les jeunes et la lecture », du Centre national du livre et de l'institut Ipsos, qui, en mars dernier, remettait quelques pendules à l'heure. Selon ses résultats, 93 % des 7-25 ans déclaraient lire des livres et 84 % signalaient adorer ou aimer cette activité.

Finalement, « la principale source pour établir le constat alarmiste semble l'étude Pratiques culturelles des Français, réalisée tous les dix ans par le ministère de la Culture », souligne Jeanne Seignol. « Or, à des fins statistiques et notamment pour pouvoir comparer les résultats d'une édition de l'étude à l'autre, les données ne prennent pas en compte la lecture de bandes dessinées ou de mangas. Les chiffres me semblent donc un peu obsolètes : on ne lit plus aujourd'hui comme on lisait hier. »

Des études quantitatives qui procèdent à des jugements qualitatifs ? Nicole Robine, chercheuse en sociologie de la lecture, avait déjà observé ce biais dans Lire des livres en France (Éditions du Cercle de la Librairie, 2000) qui se penchait sur les pratiques de lecture entre 1930 et 2000 et fait partie des sources de Jeanne Seignol pour À la page. « Elle relevait que la lecture de revues et de magazines était très pratiquée par les classes sociales populaires, mais n'était jamais considérée comme de la lecture dans les études à ce sujet. Le fait que les pratiques des classes sociales les moins favorisées ne soient pas valorisées ne me semble pas anodin », remarque la YouTubeuse.

Le constat du « C'était mieux avant »

En plus de ce travail de documentation, le documentaire donne la parole à différents intervenants. Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, revient ainsi sur l'étude du CNL et les efforts de l'institution pour entretenir ou susciter le goût de lire chez les jeunes. Perrine Baschieri, directrice marketing des éditions Glénat, apporte le point de vue de l'édition, quand Laetitia, alias IACB, autrice de fan fictions, « permet de faire un focus sur ce genre de textes qui ne sont pas du tout pris en compte et représentent pourtant autant de lectures ».

Laetitia, alias IACB, répondant aux questions de Jeanne Seignol (capture d'écran YouTube)

Jeanne Seignol a aussi tenu à interroger Karine Labous, directrice du réseau des bibliothèques de Sevran, « d'abord parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à Sevran, mais aussi parce qu'elle voit sur le terrain la fréquentation de la bibliothèque par les jeunes ». Par ailleurs, « elle explique dans le documentaire que pour de nombreuses familles, dans ce département, le livre est secondaire, car la priorité reste de pouvoir nourrir correctement ses enfants ».

Idée reçue autant que constat à l'emporte-pièce, le constat du « C'était mieux avant » constitue aussi un éternel retour, d'une époque à l'autre. « Le documentaire montre aussi que les jeunes n'ont pas tant changé que ça. Par exemple, la lecture d'un manga, en épisodes, rappelle celle du roman-feuilleton à une autre époque. Une archive de l'INA des années 1970, reproduite dans le documentaire, montre aussi un journaliste interroger des enfants sur leurs lectures. Ils citent des illustrés ou Tintin, et on leur demande s'ils lisent des titres “plus compliqués”. Aujourd'hui, Tintin fait partie des classiques. »

Derrière la mesure quantitative des lectures pointe ainsi, souvent, une critique qualitative sur les lectures des jeunes et la volonté, parfois, d'exercer un contrôle plus important sur ces dernières. Volonté qui s'exprime de manière réactionnaire, de temps à autre, à l'instar d'un amendement proposé par un député frontiste pour interdire l'achat de mangas avec les crédits du Pass Culture...

Une attention « fragmentée »

Le terrain de la lecture n'est pas pour autant dénué d'ornières. Les intervenantes du documentaire de Jeanne Seignol et la YouTubeuse elle-même constatent une tendance à la fragmentation de l'attention, « qui n'est toutefois pas propre aux jeunes », et qui génère une certaine friction avec la lecture. « Bien sûr, me concentrer sur la lecture d'un classique reste plus compliqué que d'aller regarder une vidéo de 30 secondes sur TikTok », admet Jeanne Seignol.

L'enjeu de promotion de la lecture identifié par le Centre national du livre, et auquel le documentaire de Jeanne Seignol fait écho, porte sur l'idée d'associer livre et plaisir. « L'école et la famille peuvent créer ce rapport plus fun avec la lecture. À l'école, il me semble ainsi important que toutes les lectures ne soient pas systématiquement évaluées et que la lecture d'un classique elle-même soit étudiée, expliquée. Finalement, répondre avant tout à la question : pourquoi est-ce important de lire ce livre ? »

La récente polémique autour des réactions épidermiques et parfois verbalement violentes d'aspirants bacheliers après la lecture d'un texte de Sylvie Germain représenterait ce fossé qui se creuse facilement entre les étudiants et l'objet de leur étude. « S'il y a des réactions aussi vives, il faut avant tout s'interroger sur leurs causes », rappelle Jeanne Seignol tout en condamnant la violence à l'égard d'une autrice. « Comme de nombreux jeunes, j'ai pu m'éloigner de la lecture au collège, au lycée, et je ne me retrouvais pas forcément dans des textes qui me paraissaient éloignés de ma réalité, de mon quotidien d'adolescente. »

Susciter la rencontre avec un texte particulier — ce fut La vie devant soi de Romain Gary pour Jeanne Seignol —, introduire l'un aux autres pour que les apprenants apprivoisent le texte doivent préoccuper autant, sinon plus, que l'évaluation de la compréhension de l'écrit.

Cofinancé par le Centre National du Cinéma, le documentaire visible sur la chaine Jeannot se livre a aussi vocation à être diffusé dans d'autres structures, à d'autres occasions, espère sa créatrice, accompagnée par des amis pour sa réalisation.

Jeanne Seignol prévoit un format similaire, prochainement, consacré à l'influence du réseau social TikTok sur la lecture et la promotion des livres. « Je m'interroge notamment sur l'impact de vidéos aussi courtes sur le partage de l'expérience de lecture. » Des intervenants du groupe Hachette permettront aussi de comprendre la manière dont l'industrie utilise ce nouvel outil de mise en avant de l'écrit par les images.

Photographie : Jeanne Seignol, créatrice de la chaine YouTube Jeannot se livre