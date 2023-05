7 raisons d'être fan de La Reine Charlotte, par Jane Austen

L’histoire de cet antépisode (ou préquel, pour les puristes) se situe quelques années avant les fameuses Chroniques de Bridgerton (plus de 1,1 million d’exemplaires vendus en France, chez J’ai Lu, trad. Cécile Desthuilliers et Edwige Hennebelle). Or, sa création résulte d’une étroite collaboration entre la réalisatrice et la romancière. « La Reine Charlotte fut un personnage extrêmement émouvant à imaginer. Avoir la chance de travailler avec Julia pour prolonger cette histoire dans un récit est une opportunité géniale », assurait Shonda Rhimes en 2022.

Par un concours improbable de circonstances, ActuaLitté dévoile aujourd’hui l’unique écrit (*) de Jane Austen évoquant la Reine Charlotte – aucun document ne certifie qu'elles se soient rencontrées. Bien qu'en tant qu'écrivaine anglaise de renom, il est plausible que Jane Austen ait été au courant des activités de la cour royale et des événements importants impliquant la reine.

EXTRAIT - Avant les Bridgerton : La reine Charlotte

Mieux : l’autrice d’Orgueil et préjugés dévoile tout le plaisir qu’elle a pris à lire le roman de sa consœur Julia Quinn. Un paradoxe temporel dont nul ne se remet dans la rédaction. La traduction que nous en présentons souffre certainement d'inexactitudes, mais le sens demeure inchangé.

“Il faut lire La Reine Charlotte”, par Jane Austen

Parce que j’adore l’univers de La Chronique des Bridgerton, qui parle de vraie femmes de mon époque, indépendantes, intelligentes et loin des clichés qu’on retrouve dans les romans écrits par… des hommes !

Parce que La Reine Charlotte est un des personnages les plus fascinants que je connaisse, et que son histoire d’amour vaut d’être contée.

Parce que l’ère de la Régence anglaise est inséparable de son règne emblématique, et que je voulais en savoir plus sur son arrivée au pouvoir, même si c’est évidemment une version romancée

Saviez-vous par exemple, que le couple royal a lancé la tradition du bal des débutantes, qui est au centre de chaque saison des Bridgerton, à l’occasion des 36 ans de Charlotte, et que cette tradition a duré de 1870 à 1953 ? Comme dans les romans, il s’agissait de présenter toutes les jeunes filles à marier !

Dans mes propres romans, la condition des femmes compte énormément. La reine a œuvré toute sa vie pour l’éducation et le soutien des femmes, ce qui nous rapproche beaucoup. Par exemple, le premier bal des débutantes donné par Charlotte et George a financé l’ouverture d’une maternité.

Il y a aussi un point essentiel qui me lie personnellement à la reine Charlotte : à notre époque, les femmes devaient se marier pour être considérées et s’assurer un moyen de subsistance, c’est un sujet central dans mon œuvre, tout comme dans ceux de La Chronique des Bridgerton.

J’ai d’ailleurs décliné la seule demande en mariage qu’on m’ait faite, et je conseillais à mes proches de ne se marier que si elles éprouvaient de l’attachement pour celui qui faisait sa demande. On peut dire que dans le cas de Charlotte et George, c’était bien le cas !

Enfin, mes romans étaient très à la mode parmi l’élite anglaise, et la petite-fille de Charlotte les adorait ! J’aurais été honorée qu’une femme comme la reine Charlotte lise mes romans, car elle était l’incarnation des valeurs morales que je défendais à travers les personnages féminins de mes romans.

(*) Ndlr : unique écrit, totalement apocryphe et certainement pas authentifié, ça va sans dire. Mais ça va mieux en le disant.

