Queen Charlotte : le prequel de Bridgerton chez Netflix et J'ai lu au printemps

Queen Charlotte : A Bridgerton Story sera un prequel, centré sur l’ascension de la reine, campée originellement par l’actrice Golda Rosheuvel. La série avait débuté en décembre 2020, adaptée des romans de Julia Quinn. Au terme de trois saisons, les ventes de livres furent littéralement dopées par l’engouement des spectateurs. Annoncée dès 2018 par Shonda Rhimes, la saga met le feu au web.

En France, les éditions J’ai lu qui avaient publié l’intégralité des romans, croulent sous le bonheur de cette romance historique. Plus d’un million d’exemplaires des différentes éditions à ce jour (données : Edistat) et une ovation pour Julia Quinn, de passage en France en avril dernier.

Sortie... imminente ?

En septembre, nouveau coup de tonnerre : Netflix dévoile le prequel, mais avec une petite surprise. Cette histoire n’existait pas dans les livres de Julia Quinn. Qu’à cela ne tienne, il suffit de l’écrire. Shonda Rhimes parvient à convaincre la romancière et les voici parties toutes deux dans l’écriture du livre qui donnera la série, et inversement. Un duo qui, une nouvelle fois, enthousiasme les fans et réjouit l’éditeur américain Avon Books qui publiera simultanément au premier épisode le nouvel ouvrage.

« La Reine Charlotte fut un personnage extrêmement émouvant à imaginer. Avoir la chance de travailler avec Julia pour prolonger cette histoire dans un récit est une opportunité géniale », assurait Rhimes dans un communiqué.

Quinn, de son côté, se réjouit de renouer avec l’univers de Bridgerton et de placer Charlotte en personnage principal. Dans les différentes saisons, c’est Golda Rosheuvel qui l’avait incarnée, lui donnant humour, autorité et charisme. De quoi conquérir les cœurs — et désormais, leur en offrir plus sur le personnage.

Au cœur du récit, l’histoire d’amour entre Charlotte et le roi George III, ainsi que les mutations sociétales que la reine enclenchera. L’actrice India Amarteifio lui prêtera ses traits pour l’occasion.

Le roman n’a toujours pas de date de sortie connue, mais rend déjà les lectrices et lecteurs fébriles. En France, les éditions J’ai Lu ont obtenu les droits de traduction. Pas de date de publication, mais elle sera, comme la version anglaise, liée à la diffusion sur Netflix.

Au printemps, nous indique l’éditeur, avec un grand sourire. Patience, patience… Et en attendant, retour sur la bande-annonce.

