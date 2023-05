Le Retour du Capitaine Nemo : Schuiten et Peeters ajoutent un tome aux Cités obscures

« Longtemps j’ai fait de la scénographie pour payer mon travail d’auteur : des travaux qui me permettaient d’acheter le temps de création », nous expliquait François Schuiten en ces journées dédiées à Junon. Le temps s’en va, las, non : nous nous en allons, chantait le poète, et Schuiten de son côté, décidait de quitter le 9e Art. Le retour du Schuiten-Jedi ? Pas vraiment.

Histoire d'une amitié

D’abord, personne n’est obligé de rester d’accord avec son for intérieur ad vitam aeternam. Et pour le coup, c’est tant mieux. Ainsi, le 30 août sortira Jim, un ouvrage particulier dont les internautes ont déjà découvert quelques aperçus. Une œuvre pudique, autant que personnelle, autour du Flat-Coated Retriever noir qui accompagnait l’auteur en tous lieux.

Son prénom, le chien le devait au personnage d’une BD d’Alex Raymond, dessinateur américain. Il avait d’ailleurs opéré un cameo insolite, en devenant le chien de Mortimer dans Le Dernier pharaon. Décédé en janvier 2023, le compagnon de route retrouvera le fil des pages dans une œuvre unique, chez Rue de Sèvres.

Ces lumineuses cités obscures

Quelques semaines plus tard, sortira chez Casterman « une bande dessinée qui n’est pas une bande dessinée », plaisante François Schuiten. « C’est mon côté Magritte ! » Avec l’auteur Benoît Peeters, les voici repartis à ouvrir un nouveau chapitre — ou à clore définitivement — des Cités obscures, cycle entamé en 1983.

Mon nom est Verne, Jules Verne

À mesure de ses travaux sur cette singulière hybridation qu’est le Nauti-poulpe, le dessinateur a renoué avec Jules Verne, « un autre vieux compagnon, y compris pour Benoît [Peeters] ». La rencontre remonte à l’enfance, par la lecture des aventures fabuleuses, mais le romancier ne s’éloigna jamais véritablement.

En 1994, il réalisera les illustrations d’un roman que l’éditeur de Verne, Pierre-Jules Hetzel, avait refusé en 1860, Paris au XXe siècle. « Le roman comportait quelques faiblesses, et je comprends le choix de l’éditeur… mais quel bonheur de réaliser ces illustrations pour nourrir le texte », se souvient-il.

Au fil du temps, entre lui et Verne s’instaure « comme une fraternité ». Aussi, quand la ville d’Amiens lui demande un projet artistique, le Nautilus et la pieuvre de 20.000 lieues sous les mers… font surface. Réalisée conjointement avec Pierre Matter ce sera une sculpture, avec un certain gigantisme, pour « rendre la ville plus désirable », et apporter de l’imaginaire dans le monde urbain.

« Lui a toute cette expérience expérience du lien avec le monde animal, la vision nécessaire pour manipuler des pièces en bronze de cette ampleur », reconnaît le dessinateur. Une expertise essentielle.

Abandonner Nemo, l'erreur

Six années de recherches communes, avant que ne s’impose le Nauti-poulpe, mot-valise que le poète Laforgue n’aurait pas renié, désignant une créature hybride, machine et animale tout ensemble. « Hetzel avait finalement reconnu son tort, dans une lettre tardive, en faisant abandonner Nemo à Verne. » Après deux romans, une saga se dessinait pour le sombre capitaine, « un de ses plus beaux personnages », insiste Schuiten.

« Je le vois, et Verne le percevait comme tel, en écho du romancier : lui qui rêvait de reconnaissance littéraire, d’Académie française, de Littérature avec ce grand L, il n’aura rien de tout cela. Auteur classé pour enfants, avec des aventures sensationnelles, mais peu sérieuses aux yeux d’un certain public… Dans les débuts de sa carrière, Jules Verne avait bien ce côté obscur que l’on reconnaît chez Nemo. »

Amiens, Verne et Schuiten...

Puisque le Nauti-poulpe est au croisement du sous-marin et du kraken, qu’Amiens fut la cité d’adoption de Verne, une histoire germe autour de la sculpture. Amiens, ville d’eau de par son réseau d’hortillonnages, se prêterait idéalement à une traversée de cette créature.

Sortant des eaux, le Nauti-poulpe serait piloté par un homme, sombre de préférence, qui gagnerait une demeure, avec autant d’aisance que si elle était sienne. Et pour cause : est-ce Verne revenu d’un périple fantastique et merveilleux, est-ce Nemo qui deviendra Verne pour écrire ses romans ?

« La maison de Verne, aujourd’hui devenue un Musée, est un espace toujours aussi émouvant à mes yeux », ajoute le dessinateur. Et de poser sur sa gigantesque table de travail des photocopies et photos des chambres, de la bibliothèque, du lit (si fait !) installé dans le bureau de travail.

« À mesure que j’avançais avec le Nauti-poulpe, j’ai eu cette image d’un récit, qui ne pouvait que s’inscrire dans les Cités obscures. J’ai appelé Benoît Peeters. Nous étions d’accord. » Si la sculpture hors norme ne s’installera que début 2025 dans la ville, la bande dessinée, qui n’en est pas une, sera à découvrir en octobre prochain.

Le Nauti-poulpe © François Schuiten

Graphiquement au meilleur

Benoît Peeters, qui en signe le scénario, reconnaît que l’œuvre « a une genèse particulière. D’abord, Verne a toujours compté parmi les références et les amours que nous partageons, François et moi. » Et s’il était présent dans L’Enfant penchée, au sein du cycle des Cités obscures (1996, Casterman), « nous n’avions jamais voulu l’aborder de front ».

À partir du projet de sculpture que Matter et Schuiten mûrissent pour Amiens sont venues les premières images, puis des dessins très poussés, et finalement l’envie d’un récit. « La forme classique de la BD n’a pas toujours été la nôtre », relève Benoît Peeters. Ainsi, L’Archiviste, L’Écho des Cités ou La Route d’Armilia donnent la mesure de ce que les deux auteurs ont su, tout en les intégrant pleinement à leur cycle, travailler d'autres approches.

« Le Retour du Capitaine Nemo ne sera pas étranger à la BD. Simplement, il n’y aura pas de phylactères », poursuit le scénariste. Et d’ajouter : « En se libérant des contraintes d’un récit préalable, François s’est déchaîné dans le plaisir du dessin. Et atteint graphiquement le meilleur de son art. »

L'assentiment de Verne, à travers les siècles

Se greffant sur les premières images, le texte a débuté en tirant parti de ce qu’elles suggéraient. Puis, à partir des nouvelles pistes proposées, les échanges ont commencé. « C’est le propre d’une collaboration longue », résume-t-il avec un sourire. « Notre collaboration, par ailleurs, repose sur un système tout à fait différent de celui que Verne et Hetzel avaient mis en place. »

En effet, d’abord venait le texte, et une fois édité, on le confiait alors aux illustrateurs, qui travaillaient après coup sur un récit achevé. Mais le plus notable vient de cette lettre de l’éditeur, regrettant d’avoir fait mourir Nemo après deux romans.

Et de poursuivre : « Il est à nos yeux le plus fascinant des personnages de Verne. Le public entretient une vision parfois naïve de ce grand romancier, comme s’il était un chantre inconditionnel de la technique et du progrès, alors que ses facettes sombres sont bien là. Et en tant que personnage récurrent, le Capitaine Nemo laisse toute place à l’imaginaire. »

« C’est comme si, par ce courrier reçu d’Hetzel, Jules Verne nous donnait l’autorisation de poursuivre ses aventures », s’amuse Benoît Peeters.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0