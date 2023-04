Fnac-Darty : forte croissance des ventes de livres au 1er trimestre

Cet « environnement difficile » comprend le contexte de tension inflationniste et de pression sur le pouvoir d’achat des ménages. Selon le groupe, la persistance de l’inflation et le niveau élevé d’équipement constitué pendant la crise sanitaire ont conduit les consommateurs à procéder à des arbitrages de consommation en faveur des produits éditoriaux et de loisirs.

BD et manga portent les ventes

Du côté des ventes, Fnac-Darty enregistre une progression, « traduisant l’attractivité des points de vente et leur fréquentation soutenue ». L’activité numérique représente 22 % du total des ventes du Groupe.

L’omnicanalité, soit l’ensemble des canaux de contact entre les consommateurs et la marque, reste « un des points forts du groupe » : elle porte plus de 49 % du total des ventes en ligne, en hausse de +2 points par rapport à 2022.

Une forte croissance est à signaler du côté de la partie éditoriale, « portées par un trafic soutenu en magasins, en particulier dans le livre », et plus précisément la bande dessinée et le manga. Le disque vinyle et le gaming, avec notamment la très importante hausse des ventes de PS5, expliquent également ces bons résultats.

Par région, la France et la Suisse affichent un chiffre d’affaires de 1.466 millions €, avec un -0,3 %, en comparaison des données du premier trimestre 2022. Avec là encore, une « très bonne tenue des produits éditoriaux », que ce soit du côté du gaming, de l’audio, de la téléphonie et de la photo.

Le résultat France pâtit de la fermeture du magasin d’Italie-2 à Paris, quand la Suisse profite de la contribution de la chaîne de grands magasins suisse, Manor, « dont le recentrage en Suisse romande sera finalisé d’ici fin mai ».

La Péninsule Ibérique réalise un chiffre d’affaires de 155 millions €, soit un -1,6 % en données comparables, et la Belgique et le Luxembourg de 160 millions d’euros, pour un +3,1 %.

Une réduction de la consommation électrique

Le groupe affiche une marge brute stable par rapport au 1er trimestre 2022, et a accéléré la mise en œuvre de son plan de réduction de la consommation énergétique. D’ici la fin de l’année 2023 environ, 60 % du parc « devrait être converti et l’ensemble sera achevé à la fin du premier semestre 2024 ». L’objectif : une réduction d’au moins 15 % de la consommation électrique en France d’ici 2024 en comparaison de 2022.

Fnac-Darty poursuit sa « solide maîtrise des coûts grâce à la poursuite des plans de performance, permettant de compenser une grande partie de l’inflation de l’exercice, et particulièrement dans le domaine de la consommation énergétique ».

Fnac Darty a aussi annoncé la signature d’un accord en vue de l’acquisition de 100 % de MediaMarkt Portugal, spécialiste de la distribution de produits électroniques et électroménagers. L’entreprise emploie environ 450 personnes sur 10 magasins, et possède un site internet dédié. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021-2022 a été établi à environ 140 millions €. L’opération doit encore être validée par les autorités portugaises de la concurrence, avec un objectif qu'elle soit finalisée d’ici l’été 2023.

Cette acquisition de MediaMarkt Portugal s’intègre dans une volonté de croissance rentable de la part de Fnac-Darty, et ainsi de « consolider notre position de numéro 2 sur ce marché », décrit Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty.

