Une bibliothécaire parmi les 100 personnalités les plus influentes du Time

Depuis 1998, le magazine Time établit cette liste, chaque année, afin de marquer les grandes tendances du monde présent et de celui à venir. Il s'agit aussi, parfois, d'une sorte d'hommages à plusieurs figures quasi-historiques, pour leurs actions passés et leur influence durable.

Différentes catégories sont définies, changeantes d'une liste à l'autre. En 2023, on trouve ainsi des « titans » ou des « pionniers », selon les individus.

Les responsables politiques sont généralement ceux qui reviennent d'une année à la suivante : Xi Jinping tient le record avec 13 citations dans le Time100, devant Barack Obama, Oprah Winfrey ou Hillary Clinton.

Quelques auteurs...

La liste de cette année 2023 réserve une place aux auteurs, avec Salman Rushdie, honoré pour sa résilience face au terrorisme et à l'intimidation des fondamentalistes. La tradition veut qu'une personnalité en salue une autre, et le chanteur du groupe U2, Bono, lui-même auteur d'une autobiographie, a rédigé un texte soulignant l'importance de son œuvre et de sa vie.

Pour moi, le rock ’n’ roll a toujours été un projet de libération. La créativité sans faille de Salman constitue une expression différente de cette même libération, un geste de défi et de détermination face à ceux qui souhaitent le faire taire. – Bono au sujet de Salman Rushdie, dans Time

Parmi les autres auteurs cités, le Britannique Neil Gaiman, auteur d'American Gods (trad. Michel Pagel, Urban Comics) et Sandman (trad. Patrick Marcel, Urban Comics), et l'Américaine Judy Blume, à la tête d'une imposante bibliographie d'ouvrages pour la jeunesse. Aux côtés de la dramaturge et romancière américaine Suzan-Lori Parks, Colleen Hoover, dont les livres Jamais plus et À tout jamais, traduits par Pauline Vidal et publié chez Hugo Roman, ont connu un impressionnant succès, poussé par le réseau social TikTok.

Et une bibliothécaire

Au sein de cette liste surtout tournée vers le monde anglophone, voire américain, la présence d'une bibliothécaire est plus rare. Cette année, Tracie D. Hall figure ainsi dans la section « Icônes », aux côtés de l'acteur Pedro Pascal et du Roi Charles.

Née à Los Angeles, Hall a exercé le métier de bibliothécaire à Seattle, à New Haven ou encore dans le Queens, à New York. À Chicago, où elle a mené des actions en faveur du développement et de l'animation culturels dans plusieurs quartiers, elle siège depuis 2020 au sein d'un comité consultatif sur la politique culturelle de la ville.

Tracie D. Hall

En février 2020, elle prend la direction générale de l'American Library Association, organisation nationale des bibiliothécaires. Outre son parcours et son professionnalisme, sa présence au sein de la liste du Time prend tout son sens au regard des nombreuses tentatives de censure dans les bibliothèques américaines.

Un mouvement durable, organisé, qui tente de limiter l'accès à certains titres, dans les collections, au prétexte d'éléments « pornographiques » mais qui vise en réalité les ouvrages évoquant les expériences de personnes racisées ou des communautés LGBTQIA+. Ou encore, les thèmes liés aux violences, qu'elles soient sexuelles, racistes ou homophobes.

Photographie : illustration, Thomas Hawk, CC BY-NC 2.0