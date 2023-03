Le Bluey Magazine réunit Milan et France TV

Coédité avec Francetv distribution, Bluey magazine sera mis en vente dès le 15 mars. Haut en couleurs et pétillant, il offre aux lecteurs de nombreuses possibilités d’explorer et d’apprendre grâce à ses différentes rubriques.

Dans chaque numéro, les enfants retrouveront une courte histoire adaptée d’un épisode emblématique de la série, des bricolages et découpages, des recettes colorées, des coloriages, des jeux drôles et décalés, et 2 pages d’autocollants.

La petite Bluey déborde d’énergie, pour elle, chaque jour est une nouvelle aventure qu’elle partage avec sa soeur Bingo et ses parents Bandit et Chilli. Tous ensemble, unis et complices, ils donnent une vision moderne, bienveillante et joyeuse de la vie familiale.

Créée en 2018 en Australie, la série d’animation compte aujourd’hui 3 saisons. En France, elle est diffusée quotidiennement sur France 5, dans l’émission Okoo, et sur Disney+. À l’international, elle connaît un franc succès et remporte de nombreux prix notamment en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni, où elle figure dans les premiers programmes jeunesse.

Crédits photo : Éditions Milan