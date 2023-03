Décès du scénariste et éditeur Thierry Cailleteau

« Nous avons eu le plaisir de travailler ensemble sur la série Wayne Shelton, pour laquelle il réalisa plusieurs scénarios, et nous garderons en mémoire les joyeux moments passés à ses côtés », déclare Dargaud dans un communiqué. Et d’ajouter : « Nos pensées les plus sincères vont à sa famille et à ses amis. »

En 2003, il succède à Jean Van Hamme et prend les commandes, le temps de cinq albums, de la série Wayne Shelton, édités chez Dargaud avec, au dessin, Christian Denayer.

Une oeuvre éclectique

Ce passionné par les airs depuis sa jeunesse, jusqu’à passer plus tard un brevet de pilotage, dessine des avions et imagine les aventures de pilotes, en s’inspirant des petits journaux bon marché qui hantent les kiosques. De ces premiers pas dans la scénarisation, à la bande dessinée, une frontière mince comme du papier…

Du western à la SF

Son acolyte Olivier Vatine, il le rencontre sur les bancs du lycée. Olivier dessine et le second est au scénario d'histoires courtes à destination du magazine Pilote. Devenu illustrateur publicitaire, Thierry Cailleteau édite en parallèle avec son compère son premier album : un recueil de leurs récits autour des personnages de Fred et Bob, paru chez Delcourt.

Suivront à partir de 1986 les aventures du pilote de SF, Stan Pulsar, imprimé dans les colonnes de Fluide Glacial. Mais aussi la série Aquablue, de la science-fiction avec Cryozone, avec Bajram, le western 500 Fusils, avec Duval, Vatine et Lamy ; de l’héroïc fantasy avec Turlogh le Rôdeur, en collaboration avec Éric Larnoy, ou encore Fuzz et Fizzbi avec Ciro Tota.

