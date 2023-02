Le New York Times taxé de transphobie pour un édito défendant Rowling

L’article, « En défense de J.K. Rowling », de Pamela Paul, comme son nom l’indique, s’attache à réfuter les accusations portées contre J.K. Rowling. La journaliste est formelle : « Rien de ce que Rowling a dit ne peut être qualifié de transphobe. » Et d’ajouter : « Il n’y a aucune preuve qu’elle mette les personnes trans “en danger”, ni qu’elle nie leur droit d’exister. »

Une “hétérosexuelle cisgenre notoire”

Selon la journaliste, J.K Rowling ne conteste pas la réalité de la dysphorie de genre. Pas plus qu'elle n'a déjà dénigré une transition effectuée par l'entremise d'interventions médicales. Et de mentionner le cas d’une de ses anciennes détractrices. E.J. Rosetta.

La journaliste qui avait autrefois dénoncé la transphobie présumée de la romancière, a été chargée l’année dernière d’écrire un article intitulé, 20 citations transphobes de J.K Rowling. Après 12 semaines de reportage et de lecture, Rosetta a déclaré : « Je n’ai pas trouvé un seul message vraiment transphobe. » Sur Twitter, elle a ensuite expliqué : « Vous brûlez la mauvaise sorcière. » Sur un bûcher dont elle avait participé au montage, tout de même...

Pamela Paul met en cause une « frange bruyante d’Internet, et un certain nombre de puissants militants des droits des transgenres et de groupes de pression LGBTQ », ayant lancé une « campagne contre Rowling aussi dangereuse qu’absurde ». Selon cette dernière, les accusations multipliéees l'ont rendue sujette aux « abus verbaux, au doxxing et aux menaces de violence sexuelle et physique, y compris les menaces de mort ».

Une lettre ouverte

Pamela Paul rappelle que les détracteurs s’en sont pris à elle parce qu’elle vantait « le droit à des espaces réservés aux femmes biologiques, comme les refuges pour violences domestiques et les prisons séparées par sexe ».

Et d’ajouter que Rowling a « insisté que lorsqu’il s’agit de déterminer le statut de genre légal d’une personne, l’identité de genre autodéclarée est suffisante ». Cela, en « défendant les détransitionnaires et les universitaires féministes qui ont été attaqués par des militants trans ».

En réaction à cet article, la GLAAD (Alliance gay et lesbienne contre la diffamation) a publié une lettre ouverte le jour suivant l’éditorial. Elle désigne Pamela Paul comme « hétérosexuel cisgenre notoire » qui s’est vu accorder « un espace pour ses réflexions infondées sur la façon dont les personnes LGBTQ devraient se décrire ».

Une meilleure “couverture des personnes transgenres” ?

L'alliance en profite pour dénoncer le New York Times : « Il est épouvantable de voir à quel point ses pages d’actualités et d’opinions sont maintenant pleines de propos alarmistes "des deux côtés" erronés, inexacts, malhonnêtes et de mauvaise foi. »

Enfin l’association demande une meilleure « couverture des personnes transgenres » et exige que le NYT cesse immédiatement « d’imprimer des histoires anti-trans biaisées ». La GLAAD a également réclamé que la direction du journal organise une réunion dans les deux prochains mois. Et ce, afin d'écouter « des sources trans, des personnes trans et des organisations travaillant avec des personnes trans »...

Le NYT réagit

Mais l'organisation ne borne pas ses revendications à si peu. Il faudrait aussi que le quotidien « embauche au moins deux personnes trans du côté de l’opinion et au moins deux personnes trans du côté des actualités d’ici trois mois ». Cette lettre a été signée par des célébrités, telles l’actrice Lena Dunham, le réalisateur Judd Apatow ou encore l’actrice Margaret Cho.

En réaction, Le Times a mis en garde les employés quant à la signature d’une pétition contre l’éditorialiste : « Nous ne saluons pas et ne tolérerons pas la participation de journalistes du Times à des manifestations organisées par des groupes de défense, ou des attaques contre des collègues sur les réseaux sociaux et d’autres forums publics », indique son communiqué.

Le tueur à la robe

J.K. Rowling fait aujourd’hui plus parler d’elle pour les accusations de transphobie, que pour son travail de romancière.

Dans plusieurs tweets, elle s'était expliquée : « Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée. Je connais et j’aime les personnes trans, mais gommer le concept de sexe enlève à beaucoup la capacité de discuter de leur vie de manière pertinente. » Et de continuer : « Ce n’est pas de la haine de dire la vérité. »

En 2020, l’auteure d'Harry Potter a publié un essai défendant ses positions : « Lorsque vous ouvrez les portes des salles de bains et des vestiaires à tout homme qui se croit ou se sent femme… alors vous ouvrez la porte à tous les hommes qui souhaitent entrer. »

Trolls et autres plaisantins

Son dernier livre, The Ink Black Heart, s’inscrit dans sa série de récits policiers, Les Enquêtes de Cormoran Strike. Sous le pseudonyme de Robert Galbraith, elles paraissent chez Grasset en France dans une traduction de Florianne Vidal. Pour ce volet, l’une des intrigues semble inspirée des mésaventures de l’auteure en ligne.

Elle y introduit le personnage d’Edie Ledwell qui crée des dessins animés populaires sur YouTube. Suite à un épisode comprenant un ver hermaphrodite, elle se fait vivement taxer de racisme et de transphobie par ses propres fans, ainsi que par de petits plaisantins d’internet, les trolls.

En 2020, le cinquième volet des Enquêtes de Cormoran Strike mettait en scène un tueur en série travesti, Dennis Creed. Une critique du Telegraph s’était alors, ironiquement demandée, « ce que les critiques de la position de Rowling sur les questions trans feront d’un livre dont la morale semble être : ne faites jamais confiance à un homme en robe ».

Crédits photo : BBC