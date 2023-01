"Avant d'être les imprimeurs Geca, nous sommes lecteurs"

« Nous imprimons des livres avec amour » : cette affirmation apparaît dans l'une des plus récentes vidéos de Geca Industrie Grafiche, une entreprise à l'avant-garde non seulement en termes de solutions qu'elle propose aux éditeurs, mais aussi en matière de marketing et de promotion de ses produits.

En effet, elle a créé en décembre 2022 un packaging très original qui joue ironiquement avec les symboles de la consommation de masse. Il s'agit de "Leggo N° 13, Parfum de papier", une allusion au parfum préféré de Marilyn Monroe, mais aussi à l'augmentation du coût du papier, selon laquelle le livre pourrait devenir un produit de luxe, comme un parfum.

Geca a également réalisé une mini-série en cinq épisodes, très courts, dans le but de faire connaître au grand public la façon dont les livres sont produits.

Un acteur bien établi sur le marché

Mais quelles sont les activités qui structurent sa production ? Geca est spécialisée dans l'impression de livres ainsi que de catalogues pour les bureaux de marketing et les agences de communication. Le projet a débuté en 1979 et compte aujourd'hui plus de 200 éditeurs parmi les clients de Geca.

L'usine occupe plus de 4000 mètres carrés et produit 760 millions de pages reliées par an, notamment dans les domaines de la fiction, du livre universitaire et de l'édition professionnelle et scientifique.

Elle offre également à ses clients de nouveaux outils de communication et de promotion, de ressources pour l’impression écologique de livres et catalogues et pour l'optimisation des coûts de stockage.

« La presse rotative pour tous »

Mais la plus grande création de Geca date de 2019 et s'appelle Rotoook. Développé après des années de recherche sur les meilleurs papiers, les colles, et les technologies les plus avancées, ce service - qui est aussi une plateforme - donne aux petits et moyens éditeurs l’accès à un système d'impression rotative très efficace.

Il est donc possible de produire des tirages de 500 à 3000 exemplaires à un faible coût unitaire, « ce qui permet d'élargir l'offre éditoriale et de cibler également un public de niche », comme le rappel Luigi Bechini, responsable du marketing, dans la minisérie. « La presse rotative pour tous » est en fait le slogan avec lequel Geca a lancé la plateforme sur le marché.

Des lecteurs, avant que des imprimeurs

« Être spécialisé dans le marché du livre ne signifie pas seulement disposer de technologies adaptées à la production efficace de livres. Avant d'être imprimeurs, nous sommes lecteurs : nous connaissons la valeur d'un livre, la sensation, également physique, qu'un lecteur veut ressentir en lisant. » - Luigi Bechini pour La Repubblica

C’est peut-être le secret de cette entreprise au profil moderne et innovant qui a été choisie par la Fondation Symbola comme l'une des excellences culturelles italiennes aux côtés de Ducati, Barilla, Einaudi, Gucci, Prada et d'autres entreprises renommées.

Crédits photo : Fréderic Bisson (CC BY 2.0)