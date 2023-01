En Ukraine, l'Unesco a identifié 11 bibliothèques endommagées par la guerre

Quelques mois après un premier bilan, présenté en septembre 2022, l'Unesco établit le nombre de bibliothèques ukrainiennes endommagées par la guerre à onze, soit une supplémentaire.

Dans le détail, la région de Kyiv reste la plus touchée, avec quatre établissements de lecture publique totalement ou partiellement détruits, devant Tchernihiv et ses trois bibliothèques victimes des conflits. À ce bilan s'ajoutent la bibliothèque académique Korolenko, à Kharkiv, la bibliothèque centrale V.G. Korolenko de Marioupol et la bibliothèque centrale de Sievierodonetsk.

Cet affligeant panorama est complété par la bibliothèque du village de Soldatske, dans l'oblast de Soumy, au nord-est de l'Ukraine.

Rappelons que le ministère de la Culture ukrainien établit son propre décompte des institutions et monuments culturels endommagés ou détruits depuis les premiers jours de l'agression russe. À ce jour, ce document participatif compte 570 occurrences, dont une cinquantaine portent sur des bibliothèques du pays. Pour information, le relevé de l'Unesco, pour sa part, avance 236 sites culturels atteints en date du 9 janvier 2023.

« Nous travaillons à partir de données fournies par le ministère de la Culture ukrainien, puis ces données sont vérifiées et consolidées avec toutes les autres sources disponibles afin de confirmer la réalité des dommages », expliquait l'Unesco en septembre 2022, au moment du premier bilan des dégâts occasionnés aux lieux culturels.

L’UNESCO développe également, en collaboration avec ses partenaires, un mécanisme d’évaluation indépendante des données sur la situation en Ukraine, incluant notamment l’analyse d’images satellites, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Lutter contre le trafic d'œuvres

Du 18 au 23 janvier dernier, l'Unesco a mené une mission en Ukraine et en Pologne, avec, à Varsovie, une formation des forces de l’ordre des pays frontaliers à la lutte contre le trafic de biens culturels. Avec la guerre, les pillages et destructions d'institutions culturelles, les vols risquent en effet de se multiplier, suivis de sorties non autorisées du territoire et d'éventuels recels.

In Warsaw, @UNESCO, Poland and its partners organized a training for law enforcement of neighboring countries of #Ukraine to prevent illicit trafficking of Ukrainian cultural property. pic.twitter.com/EAybRKlxf6 — UNESCO Kyiv (@unesco_kyiv) January 20, 2023

En novembre 2022, le Conseil international des musées (ICOM) avait constitué et diffusé une liste rouge des objets culturels ukrainiens à risque, comportant notamment des livres et manuscrits, pour prévenir le trafic illicite de patrimoine culturel.

Des professionnels du patrimoine et membres des forces de l'ordre de Hongrie, Moldavie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Ukraine ont bénéficié de cette formation assurée par l'Unesco, pour améliorer les processus d'identification et d'interception des œuvres dérobées.

La mission de l'Unesco a également permis de lancer les travaux d'un futur Centre culturel, basé à Lviv, « qui aidera les professionnels de la culture et les artistes ukrainiens à poursuivre leurs activités », précise l'organisation.

Photographie : la bibliothèque nationale d'Ukraine, à Kyiv, en 2017 (illustration, Clara Sanchiz, CC BY-NC 2.0)

