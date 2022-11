Ukraine : une liste rouge pour éviter le trafic de livres et manuscrits

Le Conseil international des musées (ICOM), organisation non gouvernementale internationale créée en 1946, veille à définir des normes, standards et principes pour les activités des institutions muséales du monde entier. Elle compte 45.493 membres répartis dans 138 pays.

En lien avec les experts de 11 musées ukrainiens, l'ICOM a travaillé à la constitution d'une Liste rouge d’urgence des biens culturels en péril en Ukraine, en raison du conflit actuel. 53 types d'objets sont recensés à travers 7 catégories, dont les livres et les manuscrits.

Parmi les 11 organisations investies, notons les présences du Musée du livre et de l’imprimerie d’Ukraine, de la Bibliothèque nationale d’Ukraine (NBUV), mais aussi du Musée national de l’histoire de l’Ukraine de Kiev.

Cette liste rouge, grâce à sa diffusion, permettra d'identifier « des objets culturels pillés et volés en Ukraine lorsqu’ils commenceront à circuler dans les semaines, les mois et les années à venir ». En effet, les zones de conflit favorisent le pillage des institutions culturelles, puis le trafic et le recel des objets et œuvres volées.

« La coopération internationale est essentielle pour lutter contre ce trafic illicite de patrimoine culturel et, à cette fin, l’ICOM collabore avec des organismes nationaux et internationaux chargés de faire respecter la loi, notamment INTERPOL et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) », précise l'ICOM, qui promet une diffusion auprès des autorités européennes et ukrainiennes dans les semaines à venir.

Parmi les objets en danger, les livres, documents et manuscrits, du XIIIe au XIXe, sont les premiers cités, en raison de la facilité avec laquelle ces biens peuvent être transportés et revendus. Manuscrits, avec ou sans enluminures, incunables, en arabe, cyrillique, grec, hébreu ou latin peuvent être sortis des collections des musées pour se retrouver sur le marché de l'art. L'ICOM appelle aussi à la vigilance quant aux pièces plus récentes, issues du patrimoine littéraire ukrainien moderne.

Le document se retrouve ci-dessous.

Photographie : illustration, Mark Steele, CC BY-ND 2.0