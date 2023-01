Dans un tableau, à quoi sert l'ombre, sinon à donner l'heure ?

En liant savoirs ordinaires, gestes ancestraux – lire l’heure grâce au soleil –, et outils du renseignement accessibles à tous sur écrans, ce livre offre un renouvellement joyeux de la lecture et de la contemplation de tableaux iconiques. De cette histoire de la peinture, de l’ombre et du soleil naît ainsi une autre histoire de l’art.

L’éditeur américain Artbook publie cet étrange ouvrage, pour partir à la recherche de ces indicateurs temporels. « Franck Leibovici élargit radicalement les métadonnées des tableaux emblématiques de Brueghel, De Chirico, Holbein, Lorrain, Manet, Monet, Renoir et bien d’autres, nous offrant ainsi une approche rafraîchissante de l’histoire de l’art », explique-t-il.

Démonstration par l'exemple : difficile, non, de localiser cette Madone à la prairie de Raphaël ? La campagne toscane est vaste, mais vastes également sont les routes parcourues par la google car. Offrant un accès visuel à des collines aux lignes similaires, la viale galileo pourrait être une bonne candidate – à condition de faire le deuil du lac où les arbres se reflètent.

Alors, en cette année 1506 (indiquée sur l’ourlet de la robe), la fin de l’été est douce, les enfants jouent innocemment avec une croix de bois. L’heure du déjeuner approche, mais qui s’en soucie ? Il est 12h18.

« En cours de route, de nombreux petits détails insolites, comme l’Annonciation de l’ange Gabriel à Marie un peu trop tôt, ou le début de l’image en mouvement dans un tableau, sont révélés. »

Et pas qu’un peu : ce livre révélerait exactement à quel moment Jésus est apparu à Marie-Madeleine, Zeus a enlevé Europe ou l’empereur Titus a conquis Jérusalem. Un voyage à travers six siècles de peinture occidentale, animé par cette seule et simple question : « Quelle heure est-il ? »

Tableau : Georges Seurat, Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte, 1884-86