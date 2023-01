Accusations, plagiats et textes médiévaux : #ReceptioGate, cas d'école ?

Peter Kidd cherchait comment marquer le coup : depuis 2012, ce chercheur indépendant, qui a travaillé à la bibliothèque Bodléienne et à la British Library, publie annuellement plusieurs dizaines d'articles sur son blog personnel. Des textes qui rendent compte de ses découvertes et progressions, de ses petites trouvailles. « J'espère que cette petite histoire vous divertira en cette période de Noël », annonçait-il le 24 décembre dernier.

Et Kidd de se lancer dans un récit étrange et effrayant, mais pas si insolite. Plus tôt dans l'année, le chercheur avait remarqué l'existence d'un livre consacré à l'un des manuscrits qu'il avait lui-même longuement étudié : sur son blog, il avait retracé l'histoire de ce document, proposant par ailleurs divers clichés.

Quelle ne fut pas sa surprise de retrouver de nombreux éléments au sein du livre en question, intitulé The Book of Hours of Louis de Roucy et présenté sur le site de Receptio Academic Press, signé par la professeure Carla Rossi. Sur son blog, Kidd relève les similitudes entre son texte, ses observations, et le livre signé par Rossi, et ne retrouve nulle part une mention de son propre travail.

Un échange d'emails avec Receptio lui permet d'obtenir la réponse de la « secrétaire » de Carla Rossi, qui explique que des « conclusions similaires [...] ne permettent pas de conclure à un plagiat ». Kidd persiste, car les images présentées dans le livre sont de toute évidence celles qu'il s'est efforcé d'obtenir : « Elle ne connaît même pas votre site. De toute évidence, vous avez obtenu les images d'une même source », réplique son interlocutrice.

Finalement, la sentence tombera lors d'un ultime échange : « Je suis au regret de vous informer que les blogs ne sont pas des sources scientifiques, publiées par des éditeurs académiques, aussi leur valeur est-elle nulle ! » Sans autre forme de procès pour le chercheur...

Plainte et enquête

Ce triste conte de Noël a fait le tour d'une partie de Twitter, dépassant largement les frontières de la communauté des médiévistes et des chercheurs bibliophiles. Les réponses quelque peu condescendantes de Receptio Academic Press ont attiré la sympathie sur Kidd, tandis que de nouveaux éléments surgissaient sur la tendance à l'emprunt de Carla Rossi.

Des collègues de Kidd se sont lancés dans des études comparatives, relevant les indices qui prouvaient des citations non sourcées ou des copier-coller réalisés sans vergogne. Se risquer au plagiat face à de tels spécialistes, de toute évidence, n'est pas une bonne idée...

Les investigations révèlent des éléments de plus en plus surréalistes : Kidd découvre ainsi que le trombinoscope de Receptio Academic Press affiche des profils génériques, achetés sur des banques d'images. Au fur et à mesure qu'il révèle la supercherie, ces mêmes profils disparaissent du site...

Comme l'explique Télérama, des internautes prêtent main-forte à Kidd et fouillent les activités de la maison d'édition Receptio, mettant au jour des éléments intrigants. Du côté de cette même structure, un message apparait le 27 décembre sur la page de l'ouvrage de Rossi : « Aujourd'hui, 27 décembre 2022, une plainte criminelle a été déposée auprès du procureur pour diffamation, calomnie, incitation à la violence et harcèlement de la part d'un blogueur qui a mis en place une ignoble campagne de haine. »

Toujours sur le site de Receptio, d'autres soutiens ont fait leur apparition, par l'intermédiaire d'une lettre ouverte cosignée par des confrères et consœurs, « indignés de l'ignoble campagne médiatique dirigée contre une chercheuse de valeur ».

Philippe Guérin, professeur émérite de Littérature médiévale italienne à l'université Sorbonne Nouvelle, fait partie des soutiens de Carla Rossi : « Quand bien même l’on envisagerait l’hypothèse de manquements de la part de la personne visée par ces attaques, il est un principe intangible : lorsque de telles controverses naissent, elles doivent être menées sur les publications spécialisées, avec bien entendu exercice du droit de réponse. Lorsque cela ne suffit pas, les contentieux se règlent selon les procédures légales devant les juridictions habilitées et dûment saisies », souligne-t-il dans un courrier reproduit sur le site de Receptio.

Ces procédures légales sont visiblement la prochaine étape de cette épopée : outre la plainte déposée par l'éditeur académique, l'université de Zurich, où Carla Rossi porte le titre de professeure adjointe, a annoncé l'ouverture d'une enquête interne. Dans l'attente des conclusions de cette dernière, l'établissement suisse ne s'exprimera pas sur le fond de l'affaire et les accusations de plagiat.

Au-delà des questions éthiques soulevées par ce cas d'école de la fin 2022, le #ReceptioGate jette à nouveau la lumière sur la crise de confiance que traverse l'édition scientifique, entre remise en cause d'un modèle économique et la multiplication des revues « prédatrices »...

Photographie : La Lonja de la Seda de Valence (illustration, Antonio Marín Segovia, CC BY-NC-ND 2.0)