Nous voulons tous être sauvés, roman et série à succès

La série Nous voulons tous être sauvés, comme le livre, traite de la santé mentale, mais pas seulement. Riche de profondes réflexions existentielles, elle nous permet de voir la vie à travers des yeux différents. Ceux de Daniele, un garçon sensible et torturé, et de cinq autres hommes hospitalisés comme lui dans un hôpital psychiatrique près de Rome, au cours de l'été 1994.

Produite par Picomedia et réalisée par Francesco Bruni, qui en est également le scénariste, avec Daniele Mencarelli lui-même, Daniela Gambaro et Francesco Cenni, la série est tournée à Rome, à Anzio et dans certains lieux du Latium, sur la mer Tyrrhénienne.

Elle se compose de sept épisodes qui correspondent aux sept jours pendant lesquels le garçon, qui écrit des poèmes, est hospitalisé à la suite d'un épisode psychotique.

Une écriture poétique et “une humanité profonde”

Le livre, auquel la série est assez fidèle, raconte la semaine en TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio, c’est-à-dire le régime de l’hospitalisation sans consentement) réellement vécue par l'auteur dans sa vingtaine, après un épisode psychotique.

Voici les mots de présentation du livre au Prix Strega par Maria Pia Ammirati, écrivaine et journaliste italienne : « Daniele Mencarelli a commencé comme poète ; lorsqu'il écrit son premier roman, La casa degli sguardi, en 2018, il fait entrer la densité et la plasticité de la parole poétique dans la fiction. Un mot qui devient un discours humain, soutenu par les vibrations d'un style d'écriture puissant et créatif. »

Et d'ajouter : « Avec Tutto chiede salvezza, Mencarelli confirme qu'il est un écrivain unique et mature. Partant d'une expérience personnelle — les sept jours de traitement sanitaire obligatoire auxquels il a été soumis à l'âge de vingt ans — il sonde les ténèbres de la maladie mentale à la conquête d'une humanité profonde et authentique, la sienne et celle de ses amis. La guérison profonde ne peut être confiée qu'à la parole “pharmakon”, le seul salut. »