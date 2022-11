Algérie : éditeur, poète et journaliste, Lazhari Labter finalement libéré

En août 2020, Lazhari Labter ajoutait sa signature à une tribune pour défendre le journaliste Khaled Drareni, condamné à trois années de prison. « Nous considérons ce verdict comme une atteinte et une violence faites à la liberté́ d’expression qui est, comme pour la presse, la condition de notre existence en tant que travailleurs de la culture », soulignaient les signataires.

Arrestation sans motif ?

Cette liberté d’expression, toujours aussi difficile à défendre, c’est lui qui en a éprouvé les limites quand le 20 novembre, il a été interpellé. En pleine nuit, la police s’était présentée à son domicile : sous les yeux de sa famille, il avait alors été embarqué, sans que l’on ne puisse comprendre « par quelle autorité ni pour quelle raison », précisait son fils, Amine, sur Facebook.

L’engagement de Lazhari Labter n’est plus à démontrer : fondateur du syndicat national des journalistes, il a fait paraître une soixantaine de livres comme éditeur. Auteur, il a publié une quarantaine de romans, ainsi que des recueils de poèmes.

Le parti communiste algérien avait appelé à sa libération, ayant appris « avec stupéfaction » son arrestation. Et de dénoncer cette garde à vue « dans un lieu inconnu sans qu’aucun motif de son incarcération ne lui ait été notifié ». Le PCF réclamait sa libération immédiate, ainsi que celles des prisonniers incarcérés sans véritable motif. « Cette politique répressive, qui dure depuis plusieurs mois, vise à briser les animateurs de ce mouvement émancipateur sans précédent qu’a été le Hirak. »

Libération salutaire

Placé en garde à vue ce 20 novembre, il avait été conduit au commissariat central d’Alger. « Soyez assurés que la place que vous tenez dans mon cœur est une place particulière et que je continuerai ma lutte de toujours pour mon pays, fidèle à mes principes de justice et de liberté et inspiré par les idéaux des Novembristes qui se sont sacrifiés pour que l’Algérie, mon Algérie, notre Algérie des hommes libres, vive libre », indique-t-il ce 29 novembre dans un post sur Facebook.

Et d’ajouter : « Je suis fier de mon parcours sans tâches en tant que journaliste de 1976 à 1990, syndicaliste, militant associatif, homme de culture, poète, écrivain et éditeur, directeur des éditions Anep de 2001 à 2004, directeur des éditions Alpha de 2005 à 2009 et dans ma propre maison d’édition de 2005 à 2015 où j’ai publié des dizaines de livres de grande qualité, d’auteurs de renom qui ont contribué à changer l’image dégradée par le terrorisme et le “qui tue qui” à l’extérieur, aussi bien en Orient qu’en Occident. »

Revendiquant une « Algérie libre et démocratique », il maintient sa position et renouvelle ses convictions : « Je suis fier de tout ce travail de longue haleine accompli pour mon pays à qui j’ai tout donné sans rien lui demander en retour. Et si c’était à refaire, je le referais sans hésiter. » Et cela avant de conclure, dans un appel à la justice : « Liberté pour tous les prisonniers injustement incarcérés ! »

Crédits photo : Lazhari Labter