Meilleures ventes : un prix littéraire, sinon rien ?

Ensuite ? Eh bien, la bande dessinée règne en maîtresse : Mortelle Adèle et Lucky Luke restent dans le top 5 avec respectivement 14.587 et 13.340 exemplaires (105.591 et 85.444 en cumulés). Mais entre eux deux, s’insèrent Les Vieux Fourneaux, de Wilfrid Lupano et Paul Cauuet. Une avancée significative avec 13.614 ventes (et le passage de la 10e à la 4e place, pour 22.817 exemplaires cumulés : la sortie est très récente).

Au final, la BD continue de contrôler le top 10 des meilleures ventes : cinq titres présents, deux de littérature grand format et deux de poche, et un livre jeunesse — toujours le Shannon Messenger poursuivant son bonhomme de chemin…

Crédits photo : Samuel Ramos/Unsplash