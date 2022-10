L'ex-Spice Girls Geri Halliwell écrit de nouveau pour la jeunesse

Connue dans le monde entier pour être la Ginger Spice des Spice Girls, Geri Halliwell-Horner a écrit une série de livres pour les jeunes adultes. Mettant en vedette une jeune héroïne courageuse nommée Rosie Frost, cette dernière vivra des « aventures incroyables faites d’île mystérieuse, de secrets de famille, de trahisons choquantes ».

Le premier tome de cette duologie, intitulé Rosie Frost and the Falcon Queen, devrait arriver sur les tables des libraires britanniques et américains à l’automne 2023, le 3 octobre pour être exact. Il sera publié par Philomel Books aux États-Unis et par Scholastic au Royaume-Uni.

Sur le site de Penguin Random House, on peut lire le synopsis suivant :

Soudainement orpheline et seule, Rosie Frost est envoyée sur la mystérieuse île de Bloodstone, qui abrite non seulement une école pour adolescents extraordinaires, mais aussi un sanctuaire pour les espèces en voie de disparition. Là, Rosie fait face à un directeur adjoint menaçant, un groupe de filles hostiles déterminées à la détruire, et des secrets familiaux perturbants, qu’elle aurait souhaité ne jamais découvrir. Lorsque les forces du mal commencent à menacer l’île, Rosie sait qu’elle doit participer et gagner les Falcon Queen Games pour sauver les animaux qu’elle aime. Mais Rosie ne peut pas le faire seule. Elle découvrira que croire en elle-même et en ses amis est la première étape pour déceler le pouvoir qu’elle ignorait avoir.

Dans un communiqué publié sur Instagram, la chanteuse et compositrice confie : « Rosie Frost vit dans mon cœur depuis longtemps et c’est le bon moment pour la présenter au monde. » Elle poursuit : « J’espère que sa force face à l’adversité et sa capacité à croire en elle-même inspirera les jeunes lecteurs du monde entier à trouver leur propre force et à pouvoir faire face aux défis de leur propre vie. »

Mais l’expérience n’est pas une première pour Geri Halliwell-Horner. Elle a déjà écrit six livres de littérature jeunesse pour sa série Ugenia Lavender, publiée pour la première fois en 2008. On y suit un personnage de 9 ans dont les aventures réunissent des leçons de vie, des énigmes et des mots croisés.

Crédits photo : Raph_PH (CC BY 2.0)