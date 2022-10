Laurent Wauquiez : dîner somptueux ou festival littéraire, il faut choisir 

La semaine passée, Médiapart frappait fort : la Région, à l’initiative de son président, aurait financé des dîners réunissant un gotha trié sur le volet. Le dernier en date, évalue le média, se chiffre à 100.000 € — 1100 euros par invités. Et les réponses qu’apportait Laurent Wauquiez laissent songeur :

L’opposition se met désormais en ordre de marche, forte des informations communiquées, pour dénoncer l’utilisation de fonds publics, d’une part dans le contexte social que l’on connaît, d’autre part pour le seul profit du président de Région. Les écologiques réclament ainsi « le remboursement de ces sommes indécentes en période de crise et alors même que l’exécutif mène une politique d’austérité en matière de subventions au monde associatif et d’aides aux personnes précaires ».

Ces dîners n’ont d’ailleurs rien d’exceptionnel : deux à trois éditions chaque année, le tout dans des lieux prestigieux. D’ores et déjà, la Chambre régionale des comptes ainsi que les autorités ont été saisies : le procureur de la République a ainsi reçu un signalement émanant des élus d’opposition.

Chez Médiapart encore, Najat Vallaud-Belkacem dégaine : « Au-delà des montants évoqués pour ce dîner, au-delà de son caractère obscur et sa faible légitimité au regard des compétences de la région, ce qui irrite le plus est de voir un président qui n’hésite pas à faire les poches des Auvergnats-Rhônalpins pour préparer ses échéances personnelles. Et qui, non content de cela, se pose en chevalier blanc de la dépense publique. »

Et de rajouter, auprès de Franceinfo qu’il s’agirait là de « détournement d’argent public ». Elle dénonce « des dîners somptueux, dont on comprend bien qu’ils ont vocation avant tout à préparer la candidature de monsieur Wauquiez à la présidentielle de 2027. L’argent de la région c’est surtout l’argent des contribuables ».

Austérité pour les autres

D’autant que certains ont toujours du mal à avaler la pilule de juin dernier, quand la Région a imposé une politique d’austérité aux festivals littéraires. Ils étaient alors plusieurs à pointer que 4 millions €, d’ordinaire fléchés vers les événements culturels et attribués à 140 acteurs, avaient disparu.

« On a compris que Grenoble et Lyon vont être punies pendant tout le mandat d’avoir voté écologiste aux municipales, on ne doute pas qu’il y ait un biais politique », commentait ainsi Enzo Poultreniez, secrétaire général du groupe écologiste à la région.

Voici que les révélations sur ces petits soupers entre amis jettent de l’huile sur le feu. « La situation actuelle inflationniste fait perdre un grand pouvoir d’achat aux musiciens et musiciennes interprètes et enseignant·es. Les hausses de salaire ne compensent pas cette inflation. De plus, le financement de la culture est mis à mal par la région dirigée par Wauquiez », indique le Snam CGT, qui appelle à un rassemblement ce 18 octobre, en mobilisant professionnels du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel.

« La crise ne rend pas la culture moins nécessaire, elle la rend au contraire plus indispensable », soulignait la CGT Culture Auvergne-Rhône-Alpes en juillet dernier. Si les organisateurs d’événements rongent leur frein, les acteurs culturels ont en travers de la gorge les coupes de subventions.

Comble de l’ironie, quelques jours avant les révélations de Médiapart, le festival Sens Interdits apprenait que la Région lui retirait tout soutien. Et ce, à quelques jours de l’ouverture de Contre-Sens, un événement dont la première édition proposera « quatre spectacles, des auteurs, un éditeur, des débats, des langues, des lectures dont une matinée en duplex avec Gaza… pour mieux comprendre les causes des conflits et les cheminements de la violence »

Une décision qui « s’affranchit de la parole donnée lors du comité de suivi quadripartite du 23 février 2022 », notent Olivier Neveux, président et Patrick Penot, directeur.

