Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez impose l'austérité aux festivals littéraires

La saison estivale redeviendra-t-elle vraiment celle des festivals, en Auvergne–Rhône-Alpes ? Depuis plusieurs semaines, le torchon brûle entre les organisateurs de plusieurs événements et le président de la région, Laurent Wauquiez.

Le 7 juin dernier, plusieurs centaines d'entre eux, professionnels de la culture, s'étaient réunis devant le siège du conseil régional d'Auvergne–Rhône-Alpes, à Lyon, pour protester contre des coupes budgétaires jugées abusives et réalisées « sans concertation », d'après les manifestants. Ces derniers scandaient notamment « Wauquiez, rends l’argent ! » et « SOS Culture en détresse ! ».

D'après l'opposition au conseil régional, et comme le rappelait 20 Minutes à l'occasion de la manifestation, 4 millions € auraient été sabrés au sein des subventions accordées à 140 acteurs culturels. En mai dernier, la région Auvergne–Rhône-Alpes avait indiqué, dans un communiqué, que ces fonds seraient réorientés vers « des territoires les plus éloignés de l’offre culturelle », alors que « 60 % du budget régional culturel était orienté vers les métropoles régionales et les grandes institutions ».

À Lyon, par exemple, la disparition des subventions avait particulièrement touché la Villa Gillet, qui organise différents événements littéraires : elle a perdu la totalité du soutien régional, soit 350.000 €, ce qui représente 35 % de son budget total, indique Le Monde.

Le maire de la ville, Grégory Doucet, et celui de Grenoble, Éric Piolle, deux écologistes, dénonçaient une « punition » de la part du responsable régional. « On a compris que Grenoble et Lyon vont être punies pendant tout le mandat d'avoir voté écologiste aux municipales, on ne doute pas qu'il y ait un biais politique », commentait ainsi Enzo Poultreniez, secrétaire général du groupe écologiste à la région.

« Si peu d'estime pour le travail accompli »

Les festivals littéraires ne sont pas épargnés par cette baisse des subventions. Quais du polar, à Lyon, a ainsi perdu quelques milliers d'euros sur son enveloppe annuelle de 32.000 €.

Un autre événement, qui peut plus difficilement être soupçonné d'être trop citadin, fait état de la disparition totale de sa subvention régionale. Prévu du 13 au 20 août 2022, Lectures sous l'arbre se déroule en effet à proximité de Le Chambon-sur-Lignon, commune de 2500 habitants, en Haute-Loire.

Dans un communiqué, le président André Bertrand, le fondateur et directeur artistique Jean-François Manier et l'administratrice générale Elsa Pallot attribuent un « zéro pointé » à Laurent Wauquiez, qui a supprimé la subvention régionale de la manifestation, s'élevant à 9000 €, pour cette année. « [L]es annonces de ces baisses successives ont toujours été faites en juin alors que tous les contrats sont déjà signés avec les artistes, prestataires, salariés... Réagir devient acrobatique ! », déplorent-ils.

« [L]a raison de cette condamnation à mort, qui va aussi pénaliser les commerces locaux, hôtels, restaurants, chambres d'hôtes, doit être ailleurs. Elle est politique, très probablement », indiquent les signataires de cette lettre ouverte.

Les subventions aux montants très modérés ne semblent pas échapper à l'austérité portée par la région, en témoigne la situation de Littérature au Centre, festival littéraire de Clermont-Ferrand qui s'est déroulé du 22 au 27 mars dernier. La subvention de la région, « dont les montants variaient entre 1000 et 2000 € », a tout bonnement disparu. « Sur un budget de 40.000 €, on peut dire que ce n'est pas énorme, mais nous perdons un soutien tout de même, que nous avons dû remplacer avec l'épargne des années précédentes », nous explique-t-on.

Si Littérature au Centre avait « senti la décision venir dès novembre dernier », la Fête du Livre de Saint-Étienne, événement municipal, espère avoir plus de chance, quelques heures après l'envoi du dossier de demande de subvention. Comptant sur le même montant que l'année dernière, l'événement, prévu du 14 au 16 octobre prochain, croise « les doigts et les jambes ».

Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, a fait parvenir plusieurs courriers, au président de la région et au ministère de la Culture, pour critiquer les coupes budgétaires pour la culture. Son étiquette Les Républicains ne risque pas de l'aider auprès de Laurent Wauquiez, les deux hommes s'opposant régulièrement sur la ligne de conduite de leur parti commun.

Nous avons tenté de joindre la région Auvergne-Rhônes-Alpes pour obtenir plus d'éléments de leur part.

