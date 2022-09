Décès d'Hilary Mantel : les Tudor endeuillés 

« C’est avec une grande tristesse qu’HarperCollins annonce que l’autrice à succès Dame Hilary Mantel est morte paisiblement, entourée de sa famille et de ses amis proches, hier (jeudi) à 70 ans », a révélé la maison d’édition dans un communiqué.

En 1985 elle publie son premier roman, intitulé C’est tous les jours la Fête des mères, traduit par Anne Damour chez Payot Rivages. Tout au long de sa carrière, elle écrira ainsi 17 livres, mais elle connut le succès et la renommée grâce à sa trilogie Le Conseiller (trad. Fabrice Pointeau) sur l’Angleterre des Tudor à l’époque de la Réforme.

Elle fut la première femme à remporter deux fois le Booker Prize en 2009 et en 2012 grâce aux deux premiers volets de la série, intitulés Dans l'ombre des Tudor et Le Pouvoir. Ces derniers seront traduits dans plus de 40 langues à travers le monde. Le dernier opus de la saga, Le Miroir et la Lumière, paraitra en français ce 29 septembre, toujours dans une traduction de Fabrice Pointeau, cette fois-ci chez Sonatine.

Qualifiée d'autrice « parmi les plus brillantes de sa génération » par Charlie Redmayne, le PDG de HarperCollins, et de « génie » par J.K. Rowling, Mantel a été décrite par ses collaborateurs et collaboratrices comme une personne affable, accessible et enthousiaste.

« Les emails d'Hilary étaient toujours truffés de bons mots et de petites blagues, tandis qu'elle contemplait ce monde avec une délectation qui n'a jamais fléchi », détaille son agent, Bill Hamilton, qui travaillait avec elle depuis 1984. « On avait toujours l'impression qu'elle venait d'un autre monde, parce qu'elle percevait des choses que nous, simples mortels, ne faisons qu'effleurer, mais, quand elle faisait face à de l'adversité, elle n'hésitait jamais à se jeter au combat. »

via The Guardian

Crédits photo : Hilary Mantel - Cambridge 2010 by Chris Boland (CC BY-NC-ND 2.0)