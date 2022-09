27,26 millions € pour auteurs et éditeurs : les cadeaux du CFC

Les perceptions de droits effectués durant l’année 2021 ont abouti à la collecte de 27,257 millions € précisément, note le CFC. Les sommes émanent « des entreprises, des administrations, des établissements d’enseignement, des organismes de formation… avec lesquels il a signé un contrat les autorisant à photocopier des extraits d’œuvres protégées ».

Pour 2021, 65.910 ouvrages sont concernés, ainsi que 9447 titres de presse — et comme toujours, les livres scolaires et parascolaires se taillent la part du lion, avec 65 % des œuvres concernées. De son côté, la presse professionnelle représente 60 % des redevances collectées.

Sur l’ensemble, 91 % des montants sont fléchés vers des éditeurs français — l’œuvre la plus copiée récoltant 139.198 €. « 3806 œuvres françaises se voient attribuer entre 1000 et 5000 euros, 480 entre 5000 et 10.000 euros, 292 entre 10.000 et 50.000 euros et 15 se voient affecter plus de 50.000 euros », précise l’établissement.

L’éditeur le plus photocopié, légalement, obtiendra 2,684 millions € — plus de 5000 € reviennent à 321 éditeurs, entre 10.000 et 100.000, à 156 éditeurs et plus de 100.000 euros ont été attribués à 32 éditeurs.

Notons enfin que 86 % des perceptions émanent de la photocopie d’extraits à des fins pédagogiques : « 11 % de ces droits proviennent des photocopies d’extraits de publications françaises effectuées à l’étranger et 3 % de celles réalisées dans les entreprises et les administrations sous forme de panoramas de presse, de copies de travail ou réalisées dans les services de documentation. »

Les sommes ont également été largement revues à la hausse, puisqu’en 2020, ce sont 26,7 millions qui étaient collectés — l’année 1 du Covid avait entraîné un vaste recours aux outils numériques, pour garantir un enseignement à distance.

