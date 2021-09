Éditeurs et auteurs se partageront 26,7 millions € de photocopies

Tout juste 100.000 € de mieux qu’en 2019 — avec 26,59 millions € —, voici des chiffres apaisants qu’avance le CFC. Dans sa répartition, la somme concerne donc 66.804 livres et 9481 titres de presse. Pour les seconds, c’est avant tout la presse professionnelle qui profitera de cette manne, quand, pour l’édition, ce sont les ouvrages parascolaires qui dominent — la littérature, poche ou grand format, ne représente que 9 % des volumes concernés.

Sans commenter plus en avant les chiffres, on imagine bien que l’année 2020, de confinements et de restrictions de déplacement faite, a pu plomber les comptes : on reste en effet en deçà des 27,673 millions € collectés en 2018.

Dans son communiqué, le CFC note que 91 % des sommes iront à des éditeurs français, avec quelques précisions :

– Montant attribué à l’œuvre française la plus copiée : 147 999 €. 3 656 œuvres françaises se voient attribuer entre 1 000 et 5 000 euros, 424 entre 5 000 et 10 000 euros, 231 entre 10 000 et 50 000 euros et 13 se voient affecter plus de 50 000 euros.

– Montant attribué à l’éditeur français le plus copié : 2,69 M€. Plus de 5 000 euros ont été attribués à 330 éditeurs, entre 10 000 et 100 000 euros à 164 éditeurs et plus de 100 000 euros ont été attribués à 36 éditeurs.

En outre, 86 % des redevances sont issues de la reproduction d’œuvres, utilisée en France à des fins pédagogiques.

« Les droits reversés sont essentiellement issus des photocopies de pages de livres et d’articles de presse insérés dans les supports de cours diffusés dans les établissements d’enseignement et les organismes de formation », poursuit le CFC.

Et d’ajouter : « 10,5 % de ces droits proviennent des photocopies d’extraits de publications françaises effectuées à l’étranger et 3,5 % de celles réalisées dans les entreprises et les administrations sous forme de panoramas de presse, de copies de travail ou réalisées dans les services de documentation. »

Crédit photo : Ibrahim Boran/ Unsplash