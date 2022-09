Pierre Jourde interroge : Croire en Dieu, à la rigueur, mais pourquoi ?

Proposées à un prix très accessible et numérotées, ces brochures ont vocation à circuler et à enrichir la compréhension de ce qui se joue, devant nous et par nous. Des milliards d’hommes croient en un être suprême. Ils adhèrent à des dogmes compliqués. Ils obéissent à des prescriptions qui réglementent leur nourriture, leur habillement, leur sexualité.

Pour eux, ce qu’ils croient est absolu.

Pourtant, l’existence de cet être n’est pas évidente. Il faut donc supposer que les croyants y ont réfléchi. Ils ont examiné ce qui pouvait prouver l’existence de Dieu, ont confronté ce qu’ils croient à ce que la science nous dit. En fait, on est étonné de constater que ce n’est pas le cas. On croit parce que la majorité des gens, dans son pays, dans son milieu, dans sa famille croient.

Mais alors, comment une telle croyance peut-elle prétendre à l’absolu ? Est-ce qu’il ne faut pas y regarder de plus près ?

Pierre Jourde est romancier et critique littéraire. Aux Éditions Gallimard, il est notamment l’auteur du Maréchal absolu, de Paradis noirs, de La Première Pierre, qui a reçu le prix Jean Giono 2013, de Winter is coming et du Voyage du canapé-lit.

La collection

Toute une histoire, le tract, « l’abrégé d’un traité ». Le mot débarque d’Angleterre en France sous la Monarchie de Juillet, dans les années 1830, parce qu’on a besoin de la chose, en pleine bataille d’idées, pour narguer la censure du monarque et le politiquement correct de la boutique au pouvoir.

Pour diffuser une information interdite, clandestine ou dérangeante sous une forme légère et populaire, brochure

ou feuille volante. La NRF reprend l’appellation dans les années 1930, celles du Front populaire, car certains de ses auteurs, parmi les plus grands, souhaitent intervenir sans renier ce qu’ils sont :

des écrivains.

Ensuite, vinrent, à la fin des années 1960, les ciné-tracts de Godard et Chris Marker, en vidéo, trois minutes, 50 francs. Et aujourd’hui, tracts le retour, sur papier, Gallimard derechef.

Il y a, paraît-il, une érosion des pratiques de lecture traditionnelle. On lit moins de livres et de revues, mais on veut toujours débattre et réfléchir. Est-ce une raison pour tomber de l’autre côté du cheval et se résigner au picorage et à l’instantané, au règne de la communication, volatile et fragmentaire ?

Entre l’écrit du livre et l’info de l’écran, entre le solennel et l’anodin, « Tracts » fait le pari d’une troisième voie pour continuer d’alimenter la conversation nationale. Ce mode d’expression a des exigences. Pour l’auteur, une écriture, une réflexion, un ton. Pour le lecteur, trente minutes d’attention, au lieu de deux ou trois. Pour le format, moins qu’un livre ; plus qu’un article ou un édito. Polémique, s’il le faut, mais sans attaque ad hominen.

Toute culture dominante, à chaque époque, appelle sa contre-culture. L’écran numérique a besoin de contrepoints,

pour ralentir et souffler. Le Tract, 48 pages, 3,90 €, serait heureux de contribuer à cette respiration.