Après Pierre Lemaitre, Jean-Christophe Rufin rejoint Calmann-Lévy

L’académicien et Prix Goncourt 2001 pour Rouge Brésil, Jean-Christophe Rufin, quitte Gallimard et rejoint l’écurie Calmann-Lévy, dirigée par Philippe Robinet. Un nouveau coup pour celui qui a déjà réussi, depuis sa prise de poste en 2016, à débaucher les écrivains Pierre Lemaitre et Guillaume Musso, successivement partis de chez Albin Michel et XO Éditions. Quoiqu'avec le second, il ait cofondé les éditions Kero...