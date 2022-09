Le crime parfait : Ricochet selon Eric Dupuis

Originaire du Pas-de-Calais, Eric Dupuis est Major honoraire et réserviste de la police nationale après 34 ans de service en région parisienne. Une carrière répartie entre Formation (tir, armement, self-défense et gestes et techniques de police en intervention) et Voie Publique, en terminant responsable de la BST – la Brigade Spécialisée de Terrain – dans les Quartiers de Reconquête Républicaine en banlieue parisienne.

Aujourd’hui retraité, il consacre son temps à ses deux passions, le sport et l’écriture, dans les Pyrénées Orientales, sa nouvelle région d’adoption. Il affectionne les sports de pleine nature, mais aussi les Arts Martiaux qu’il pratique depuis 30 ans. 5ème Dan de Krav Maga, il est responsable national de l’arbitrage et membre de la commission nationale auprès de la Fédération Française de Karaté et disciplines associées.

Son expérience de Conseiller Technique Police pour le cinéma et les séries télévisées lui donne l’envie de se lancer dans l’écriture en 2006, en proposant ses textes à une société de production télévisuelle. Puis, en 2010 en écrivant son premier Polar…

Bibliographie :

- Trilogie Les uniformes bleus (Lauréat de la meilleure trilogie policière au Festival Pôle Art de Plaine Haute 22)

- Triptyque dans la collection Polars en Nord avec Aussi noir que le charbon (lauréat du prix Sang pour sang polar 2016 à Franqueville-Saint-Pierre), Devoir de mémoire, Tu ne dormiras plus (lauréat du prix Pol’Nord 2020 Noir Charbon à Raimbeaucourt)

- Des larmes d’or et de sang, chez Cairn Editions (2019)

- Apaches, dans la collection L’Anonyme d’Anvers aux Presses du Midi et lauréat du prix méditerranéen Roussillon 2021 (2020)

- Mortels désirs aux Editions Lamiroy (2020)

- Le clan, chez Cairn Editions (2021)

- Petit manuel de la Criminalistique (Essai) chez AFITT Editions (2022)

- Mi-démon chez Decoster Editions (2022)

Credits photo : Tom Def / Unsplash

