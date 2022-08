Mes p'tits docs : après la collection, le magazine, chez Milan

Elles sont deux, presque soeurs, plus qu’amies. Des âmes soeurs, peut-être, perdues et retrouvées. Le romancier Gauz dit d’elle, loin des micros, qu’elle écrit des textes dingues. Mikella Nicol publie son premier roman en France, Les filles bleues de l’été. Et sans conteste : son talent lui fera traverser plus d’une fois l’Atlantique pour que cette Québécoise nous raconte, encore, et encore, les histoires qu’elle a en tête.