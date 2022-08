Italo Calvino, victime de la financiarisation de l'édition

ActuaLitté couvre régulièrement l’actualité du livre en Italie, un tropisme que nous n’avons jamais dissimulé — bien au contraire — et qui ne se limite ni à la gastronomie ni aux lectures. Encouragée par nos articles réguliers, cette lectrice nous a a contactés pour pointer quelques nombreuses “cazzate” qu’elle a rencontrées dans la traduction achetée et proposée, en face du texte italien.

Un livre, deux langues

Folio bilingue propose des dizaines de livres, classiques et chefs d’œuvre, où le texte traduit en français répond à celui de la langue originale. « Les éditions sont parfois enrichies d’une préface inédite et de notes apportant un éclaircissement sur le texte ou expliquant un choix de traduction », note le site.

Or, il s’avère que Contes italiens figure dans la collection depuis de longues années, découlant d’une traduction produite en 1980 par Nino Frank, pour les éditions Denoël. Et notre lectrice de s’agacer : « Je n’ai pas la prétention de parler couramment ni d’effectuer un travail de traduction. Mais il y a des points m’énervent prodigieusement, parce que ce sont des erreurs de traduction et des libertés prises, si grossières que c’en devient grotesque. »

Photos à l’appui, de nous fournir des preuves de ses observations. Premier constat, l’ensemble du texte de Calvino est écrit au passé simple, et rendu en français par un présent, sur l'ensemble des nouvelles. Un choix qui avait dernièrement sous-tendu la nouvelle traduction de 1984 de George Orwell, chez Gallimard : en effet, Josée Kamoun, la traductrice, décidait de la sorte de rendre « la terreur dans toute son immédiateté ».

Et pour ce faire, usait du présent, plutôt qu’un plus classique passé simple, commun dans la narration. Une approche longuement discutée, qui n’avait finalement pas fait recette. Mais encore pouvait-on comprendre que la démarche s’ancrait dans une approche de traduction littéraire, sans confrontation avec le texte originel. Dans le cas de Folio… voilà qui devient éminemment plus discutable.

C'era una volta

De fait, la traduction de 1980 fut opérée alors que Nino Frank avait 76 ans. Traducteur, journaliste, homme de radio, c’est à lui que l’on doit l’utilisation du terme film noir pour désigner les productions policières hollywoodiennes. Une référence directe à Série noire, la collection que Marcel Duhamel fonda en septembre 45 (Jacques Prévert en dénicha le nom), chez Gallimard.

Né en 1904, Italien d’origine, aux parents suisses, Nino Frank avait quitté en 1923 le Bel Paese pour gagner la France. Il y rencontrera Blaise Cendrars, André Malraux, ou encore Pierre Mac Orlan et d’autres. Et assurément, s’il n’existe nulle traduction parfaite d’une œuvre, il en existe en revanche dont les libertés qu’elles affichent conduisent à sérieusement s’interroger sur le rendu. Voire, plus insidieusement, sur la rentabilisation à outrance de textes sans cesse republiés sans n’être jamais révisés.

Décédé en 1988, Nino Frank ne pourra apporter aucune explication quant à sa démarche de traducteur ni les choix souvent inimaginables — et manifestes pour une locutrice non-native.

Question ou affirmation ?

Alors qu'en italien, le Diable interroge “Non ti fidi di me ?” en français, le rendu est une phrase des plus affirmatives “Tu peux bien avoir confiance en moi” qui contraint par conséquent à modifier la suite du dialogue.

C'est à boire, à boire, à boire...

Autre cas de figure plus épatant : “Commando da mangiare et da bere !“, qui ne nécessiterait presque aucune connaissance en italien pour se comprendre. Mais que l’intermédiaire avec le lectorat français aura rendu par “J’ordonne de quoi manger et de quoi boire.”

Une maladresse, doublée d'un alourdissement de l'ensemble de la phrase qui laisse dubitatif, quant à la mission première d’un texte en bilingue : ne doit-il pas faciliter l'aller-retour entre la version originale et le texte traduit, pour simplifier la compréhension, l'analyse syntaxique et la structure grammaticale ? Ici, il s'en faudra de beaucoup pour que lecteur parvienne à comprendre.

Tic-tac-tic-tac-tic-tac... BOOM

Mais l’une des plus grossières des confusions se retrouve avec une traduction littérale sans aucun sens. L’expression idiomatique “Non vedere l’ora” [littéralement : ne pas voir l'heure], qui en italien exprime l’impatience, a été rendue dans un mot à mot qui donne envie de regarder sa montre.

“La figlia, che non vedeva l’ora d’andarsene di casa” se lit alors en français par “La fille ne voyait pas le moment de quitter la maison”, qui ne retranscrit ni l’impatience ni l’envie que contient l’expression italienne.

Et notre lectrice de conclure : « Désormais, c'est moi qui “ne vois pas l'heure” que l'éditeur fasse son travail et mette son nez dans une traduction qui ne donne aucune confiance. Et si elle ne me sert à rien dans l'apprentissage de la langue, elle est surtout passablement mensongère pour quelqu'un ne la parlant pas du tout. »

Qui suggerrait de retraduire un texte tous les 10 ans, pour ne pas que s'érode la langue du texte ? Probablement pas un contrôleur de gestion...

