Bordas réinvente le soutien scolaire en ligne avec Capeezy

La Région Île-de-France poursuit ses nombreuses actions d'éducation artistique et culturelle auprès des lycéens, afin notamment de leur donner le goût de la lecture et du livre, et organise la Quinzaine de la librairie pour les lycéens qui se tiendra du 17 au 28 mai 2021. Au menu, un cocktail très équilibré : 50 classes, 50 auteurs, 50 librairies indépendantes.