La Bibliothèque du Congrès dédie une collection au Covid-19

La collecte des documents, commencée dès mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, et toujours en cours, a été organisée et menée, nous apprend le site de la Bibliothèque fédérale, par une équipe de base de 10 agents de la bibliothèque. A travers la science et la technologie, l'économie et le travail, les arts et la culture, la politique publique et sociale, l'éducation, la psychologie, les sports et loisirs, ou encore la religion, ces agents ont souhaité proposer une collection qui se veut multidisciplinaire, afin de documenter au mieux les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les populations, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde.

Pour les historiens

Provenant de sources gouvernementales, étatiques, locales ou encore tribales, la collection comprend des documents qui évoquent les efforts de confinement, les réponses juridiques, les approches des ressources humaines, les méthodes d'éducation virtuelle, les tendances du chômage, ou encore les réponses artistiques au défi mondial.

La Bibliothèque explique avoir souhaité « équilibrer le contenu gouvernemental, scientifique, commercial et politique avec des histoires humaines qui donneront aux futurs historiens une idée de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la vie quotidienne des individus, des familles et des communautés. »

De plus, une partie de la collection proposera du contenu sur les coronavirus d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Europe et d'Océanie. En effet, si on trouve, bien sûr, des documents en anglais, dans une volonté de représenter le phénomène pandémique à l'échelle mondiale, des documents en français, en italien, en allemand, et 19 autres langues sont et seront présents, explique la bibliothèque américaine.

« Nous ne savions rien de COVID-19 lorsque la pandémie a commencé, mais à la Bibliothèque du Congrès, nous savions comment les pandémies historiques sont interessantes pour la recherche », a déclaré Jennifer Harbster, responsable de la section de référence scientifique de la bibliothèque.

Et d'ajouter : « Nous ne savons peut-être pas exactement ce que les futurs historiens rechercheront lorsqu'ils raconteront l'histoire de ces années remarquables, mais en examinant nos documents sur la grippe de 1918 et en élargissant notre champ d'application pour inclure des domaines au-delà de la science, tels que la politique, les arts, et le contenu social, nous espérons présenter une collection qui servira aux futurs chercheurs. »

Des spécialistes de la bibliothèque collectent actuellement du contenu sur les déploiements de vaccins, les tests, les variantes de virus, les conseils sur les masques faciaux et les sujets en développement, tels que les conseils pour les étudiants et les enseignants qui retournent en classe, nous apprend encore le site de l'institution fédérale américaine.

La bibliothèque a commencé à créer des collections d'archives Web en 2000, et aujourd'hui proposent plus de 21 milliards de fichiers.

La collection, qui continuera de s'enrichir de nouveaux contenus, est à découvrir ici.

