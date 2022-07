Meilleures ventes : les livres de poches sur la route des vacances

Au coude à coude avec Grimaldi, on retrouve Guillaume Musso et son Skidamarink qui s’est écoulé à 10.064 exemplaires pour sa 19e semaine sur les tables de librairies. Kohei Horikoshi vient clore le top 5 avec le tome 33 de My Hero Academia, #the next (9907 ex.).

ANALYSE: “Le poche fait mécaniquement grimper le prix du grand format”

Entre deux manga, on (re)découvre le premier opus de Blackwater : l’épique saga de la famille Caskey, intitulée La crue qui gagne 13 places (9816 ex.). Ce dernier campe devant le dernier tome de la série Demon Slayer (9569 ex.) et le thriller glaçant de Franck Thilliez, 1991 (9081 ex.).

Enfin, en retrait, mais pas oublié, les cahiers de vacances Passeport et Nathan vacances font preuve d’endurance en venant clore le top 10 et en occupant le classement de la 9e à la 13e place.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché. Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible.

Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : Hatice Yardım / Unsplash