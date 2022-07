La Turquie veut punir l'auteur et éditeur Ragıp Zarakolu, réfugié en Suède

Membre de l'OTAN depuis 1952, la Turquie avait son mot à dire quant à l'entrée de la Suède et de la Finlande au sein de l'alliance politico-militaire internationale. De fait, le pays avait mis son véto à l'adhésion, bloquant ainsi le processus : tous les pays membres de l'organisation doivent accepter l'entrée d'un nouveau pays pour que celle-ci soit possible.

La manœuvre était éminemment intéressée : la Turquie avait transmis plusieurs conditions pour lever son véto, faisant pression sur la Suède au sujet de plusieurs points, et non des moindres. Parmi celles-ci, l'extradition de 33 réfugiés sur le territoire suédois, qualifiés de « terroristes » par Ankara sur une liste communiquée dans les derniers jours de juin.

Évidemment, la situation des droits humains dans la Turquie actuelle laisse imaginer que la définition de « terroristes », pour le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan, est assez large : sur les 33 individus listés, 26 sont membres de partis d'opposition au président de la République, notamment le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et le Fëto, nom donné par Erdoğan au mouvement créé par l'imam Fethullah Gülen, réfugié aux États-Unis.

La Turquie réclamait par ailleurs l'extradition de 12 personnes de la Finlande, elle aussi accusée d'héberger et de protéger des terroristes.

Parmi les réfugiés en Suède, présent dans la liste transmise par la Turquie, l'éditeur et auteur Ragıp Zarakolu, défenseur des droits humains et exilé pour des raisons de sécurité depuis 2012. Le principal intéressé, en découvrant son portrait sur le document, a été « en colère » dans un premier temps, avant d'en rire : « La Turquie avait déjà exigé mon extradition il y a deux ans, et les autorités suédoises n'avaient vu aucune raison d'obtempérer », a-t-il rappelé le 5 juillet dernier.

Ne pas devenir un “pion”

Pour autant, un accord tripartite a été signé, le 28 juin dernier, entre la Turquie, la Suède et la Finlande, pour soutenir les entrées dans l'OTAN. Pour obtenir le soutien de la première, les deux pays ont accepté quelques principes, notamment une levée de l'embargo sur les ventes d'armes à la Turquie, mais aussi l'engagement de « ne pas soutenir les organisations PYD et YPG [branches armées de partis démocratiques kurdes] et l'organisation désignée comme la Fëto en Turquie ». Les deux pays « confirment que le PKK est une organisation terroriste interdite », selon l'accord.

L'inquiétude est donc réelle pour l'avenir des réfugiés dans les deux pays. L'Union internationale des éditeurs, qui avait décerné un Prix Voltaire de la liberté de publier à Ragıp Zarakolu en 2008, ne dissimule pas ses craintes de le voir devenir « un pion dans le jeu de la diplomatie internationale », selon l'expression de Kristenn Einarsson, qui dirige le comité Liberté de publier de l'organisation.

Auteur et éditeur, Zarakolu a diffusé plusieurs ouvrages sur les génocides arménien et assyrien, que le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan nie farouchement et refuse de voir reprochés à la Turquie. En 2011, il avait été arrêté, accusé d'être à la tête d'une « organisation armée » et d'une « organisation terroriste », en raison de ses liens avec des ressortissants et des organisations politiques kurdes.

Peu de temps avant son procès, Ragıp Zarakolu avait réussi à quitter la Turquie, qui le recherche activement depuis. Toutefois, selon Guillaume Perrier, journaliste du Point, l'accord tripartite reste « évasif » sur le sort des réfugiés politiques, et « dans les faits je ne vois pas comment ces extraditions pourraient être poussées sans que Suède et Finlande ne violent ouvertement les lois ».

Photographie : les documents du ministère des Affaires étrangères norvégiens soutenant l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN (illustration, Utenriksdepartementet UD, CC BY-NC-ND 2.0)