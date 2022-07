Les Monsieur Madame se lancent dans le jeu de société

Publiée à partir de 1971 en Angleterre sous les titres Mr. Men (et Little Miss, à partir de 1981), cette série connaît un succès international à travers plus de 22 traductions et plus de 185 millions d'exemplaires vendus. Le premier né de la série ? Monsieur Chatouille, un bonhomme orange avec des bras longs et sinueux qui chatouillent tout le monde. Roger Hargreaves l’a dessiné pour expliquer à son fils, Adam, à quoi ressemble une chatouille.

Au fil des années, la franchise a acquis de nombreux partenariats avec des personnalités et organismes. Cette fois-ci, c'est donc le fabricant de jeu espagnol Educa Borras qui lance ses premières références avec la licence Monsieur Madame : trois puzzles, et un super pack incluant deux puzzles, un jeu de mémoire et un domino. De nouveaux jeux seront lancés en 2023, en vue d’une large collection de produits destinés au marché français.

France TV Distribution / Educa Borras

Les Monsieur Madame sont les livres pour enfants numéro un des ventes en France et la marque préscolaire numéro deux des ventes au Royaume-Uni. Les livres, publiés en 17 langues et distribués dans plus de 28 pays, ont été vendus à plus de 250 millions d'exemplaires dans le monde. La franchise sait vivre avec son temps : pour les 45 ans de Monsieur Madame, trois nouveaux personnages, Monsieur Punk Rocker, Monsieur Hipster et Madame Vlogueuse avaient fait leur apparition.

La série est aussi un important succès commercial par le nombre de produits dérivés qui en furent issus (dessins animés, livres, figurines, jouets, vêtements…). En 2008, la série Les Monsieur Madame, réalisée par Mark Risley, naît au Royaume-Uni, avant d'être introduite sur les ondes françaises.

Pratiques, les Monsieur Madame font encore et toujours sourire, notamment grâce à quelques détournements artistiques. En 2017, en pleine campagne présidentielle, l'artiste EFIX avait ainsi ravi les habitants de Montpellier en remplaçant les affiches électorales par de beaux Monsieur Rêve, Madame Autoritaire et autres Madame Moi-Je. Peu après la campagne, et l'élection d'Emmanuel Macron, c'est le Président lui-même qui avait été croqué en format « Monsieur Madame ». En témoigne le making-of du dessin, il était d'ailleurs plutôt difficile à caricaturer.

