Les lecteurs américains privilégient la littérature inclusive

La discrimination et les inégalités se reflètent régulièrement dans les enquêtes effectuées sur la lecture et les livres choisis par les consommateurs. Pour son ouvrage The Authority Gap, Mary Ann Sieghart a demandé à Nielsen Book Data de lui fournir des données sur les livres et auteurs choisis par les lecteurs masculins. Comme elle le relate auprès du Guardian, les conclusions furent sans appel. Pour les dix autrices les plus vendues, comme Jane Austen ou Margaret Atwood, seuls 19 % de leurs lecteurs sont des hommes, et 81 % des femmes.

Par ailleurs, la note moyenne que les hommes attribuent aux livres écrits par des femmes sur Goodreads est de 3,9 sur 5 ; pour les livres écrits par des hommes, elle est de 3,8.

Régulièrement, d'autres problèmes de ce genre sont abordés dans le monde de l'édition, surtout outre-Atlantique – ce type d'étude et de classifications étant encore tabou en France. Les auteurs noirs ont lancé, en 2020, un hashtag #PublishingPaidMe pour montrer à quel point leurs revenus sont dérisoires par rapport aux écrivains blancs. Dans le même genre d'idée, une enquête du New York Times a confirmé ces discriminations galopantes : seules 11 % des œuvres de fiction publiées en 2018 ont été écrites par des personnes non blanches, concluait le journal.

Non, les lecteurs ne privilégient pas les écrivains blancs

Toutefois, il semblerait que ces exclusions ne concernent pas vraiment les piles à lire des Américains. Dans une étude scientifique, publiée en juin 2022 sur PLOS One, les chercheurs américains Dana Weinberg et Adam Kapelner se sont penchés sur une question : « Les consommateurs de livres font-ils preuve de discrimination à l'égard des auteurs noirs, féminins ou jeunes ? ».

Ils ont demandé à plus de 9000 personnes utilisant Amazon Mechanical Turk (MTurk), service de microtravail et de crowdsourcing, d'évaluer trois livres fictifs sur la base de leur couverture et de leur description. On y retrouve des informations sur les écrivains, eux aussi fictifs, ainsi qu'une photo de ces derniers.

Conclusion : il existe « un intérêt et un appétit » pour les livres écrits par des écrivains noirs, et féminins. Le genre des artistes ne fait aucune différence dans l'intérêt porté par les participants à un ouvrage. Et ces derniers étaient même prêts à payer plus - 50 cents - pour posséder le livre d'un auteur noir. Pour les deux scientifiques, la discrimination à l'encontre de ces écrivains n'est donc pas cohérente, puisqu'elle pourrait même rapporter plus aux maisons d'édition.

Selon les deux chercheurs, « une explication rationnelle de cette différence de traitement des auteurs féminins et noirs pourrait être liée aux préférences des consommateurs de livres en fonction de leurs goûts : ils pourraient être moins disposés à payer pour les livres de ces auteurs. [Cependant] notre étude ne trouve aucune preuve, même contraire, de préférences fondées sur le goût des consommateurs qui justifieraient le traitement discriminatoire historique des auteurs noirs ou féminins par les éditeurs, ni de discrimination fondée sur l'âge d'un auteur. »

« Il est grand temps que l'industrie s'efforce d'accroître la diversité des écrivains [...] du point de vue du marché, il n'y a pas d'argument viable pour s'y opposer. » concluent-ils.

En France, ce type d'étude serait impossible, car les statistiques ethniques sont interdites. Toutefois, depuis quelques années, les enquêtes mettant en lumière les biais sexistes de la production littéraire se multiplient. En décembre 2021, plusieurs chercheuses ont démontré qu'il existe une surreprésentation des protagonistes masculins par rapport à leurs homologues féminins dans les livres pour enfants.

Plus récemment, une étude californienne avait elle aussi mis en avant la forte disparité dans la fréquence des genres dans les livres - le masculin étant privilégié. De plus, les mots associés aux femmes étaient plutôt caractéristiques : « faible », « jolie », « stupide ». Les hommes, eux, avaient droit à des attributs plus sympathiques, comme « autorité », « pouvoir », « force », et « politique ».

Via Quartz

Crédits : Unsplash / Surface