Littérature jeunesse : pas de place pour les filles ? 

N’ayant pas été actualisée depuis 2000, cette étude, menée à l’Université Emory (Atlanta), regroupe Stella Lourenço, professeure agrégée de psychologie au sein de cette université, et principale auteur de cette étude ; Kennedy Casey, ayant effectué ses recherches durant son stage d’étude avec Lourenço ; et Kylee Novick, une ancienne d'Emory.

« En tant que reflet de normes culturelles dominantes, la littérature pour enfants joue un rôle essentiel dans l’acquisition et le développement d’attitudes sociétales. » C’est ainsi qu’est résumée l’étude intitulée Soixante ans de représentation des genres dans les livres pour enfants : conditions associées à la surreprésentation des protagonistes masculins par rapport aux protagonistes féminins. Son enjeu est de déterminer si la disparité évidente et historique de la représentation entre les sexes a tendance à diminuer grâce à une égalité des sexes croissante et une plus grande accessibilité des livres.

3280 livres étudiés

Cette étude s’est concentrée sur les livres basés sur un seul personnage principal. Au total, l’analyse statistique comprenait 3280 livres, destinés à un public âgé de 0 à 16 ans, qui pouvaient être achetés en ligne aux États-Unis, aux formats imprimé ou numérique. Plusieurs variables ont été prises en compte dont l’âge ciblé, l'aspect fictionnel ou non, l’humanité ou non du personnage principal, ainsi que le sexe des auteurs.

Fig 1. Proportion de (A) livres écrits par des femmes par rapport aux hommes, (B) livres de non-fiction par rapport aux livres de fiction, (C) livres destinés aux enfants plus âgés (à partir de 9 ans) par rapport aux plus jeunes, (D) livres mettant en vedette des protagonistes humains par rapport à des protagonistes non humains.

L'étude met en avant une surreprésentation des personnages identifiés comme masculins qui persiste : la proportion est de 1.22 personnage masculin contre 1 personnage féminin, sur les livres de ces 10 dernières années, et 1.12 contre 1, sur les 5 dernières années : la progression vers un meilleur équilibre semble toutefois lancée.

« Bien que les préjugés sexistes dans les livres pour enfants semblent avoir considérablement diminué au fil des ans, nous avons constaté que ceux-ci persistent », explique Stella Lourenço. Elle ajoute : « Nous nous inquiétons de ce que cette inadéquation communique aux enfants, en particulier aux filles. C'est préoccupant parce que la représentation déséquilibrée des genres dans les livres pour enfants peut contribuer à la persistance des préjugés dans la société. »

La littérature : un enjeu sociétal

Par le biais de cette étude, les chercheuses aspirent à « fournir des informations aux parents et aux enseignants » et espèrent que « les éditeurs verront les résultats et feront de leur mieux pour encourager une représentation plus équitable des genres dans les livres pour enfants ».

D'autres résultats laissent en effet entendre qu'une large marge de progression existe. Dans l’ensemble, les livres de non-fiction ont ainsi un plus grand degré de préjugé sexiste, valorisant le genre masculin, que ceux de fiction. A contrario, ces derniers mettent davantage en avant des personnages masculins, lorsqu'ils ne sont pas humains, tandis que la fiction avec des personnages humains est un peu plus équilibrée dans ses représentations.

Les résultats mettent aussi en évidence une perte de terrain des auteurs, dans le secteur de la littérature jeunesse. Parallèlement, les autrices favorisent la représentation des personnages féminins, parfois les surreprésentant, dans les livres destinés aux plus jeunes. Toutefois, dans les livres mettant en scène des personnages non humains, les autrices continuent de privilégier des rôles principaux masculins.

Fig 3. Ratio protagonistes masculins/féminins pour toutes les variables d'intérêt : (A) sexe de l'auteur, (B) type de personnage, (C) genre et (D) public cible.

Un sexisme endémique

Pour la chercheuse, plusieurs facteurs sont à l’origine des différences de représentation entre les variables. Selon elle, les livres portant sur des personnages historiques porteraient par exemple un parti pris évident pour un personnage principal masculin puisque demeure « une disparité entre les sexes dans les médias et la société » — l'écriture de l'histoire comme l'organisation des sociétés privilégiant des figures masculines.

Lourenço conserve un regard éclairé sur les limites de son étude, comme le fait que celle-ci se concentre sur un unique personnage central sans tenir en compte de sa représentation dans le récit. Elle prévoit ainsi : « Dans une prochaine étape, j'espère que nous pourrons faire des expériences précises et rigoureuses sur les livres que les enfants lisent réellement et apprendre quel type d'impact la représentation des genres dans ces livres peut avoir sur les attitudes des enfants à leur sujet. »

Par cette étude, elle espère inspirer d’autres chercheurs qui s’intéresseront à certaines questions autour de la représentation des genres dans les livres pour enfants, notamment la non-binarité.

Rappelant l’importance des histoires dans le développement des enfants, elle conclut : « L'exposition aux livres est une forme d'enculturation, qui s'ajoute à l'acquisition des compétences linguistiques et de lecture. Les enfants se tournent vers les histoires pour s'inspirer et pour trouver des modèles. »

Vous pouvez consulter l’ensemble de cette étude, en version originale, ci-dessous.

Source : Plos One

Crédit : Aaron Burden / Unsplash