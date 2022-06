Espagne : les nouveautés étouffent les librairies

Du 22 au 25 juin se tenait le XXV Congreso de las Librerías à Madrid — s’ouvrant d’ailleurs avec la présence de Joël Dicker, venu présenter Le cas Alaska Sanders, dans sa version espagnole. Mais la venue de l’écrivain suisse n’aura fait oublier à personne les éléments de l’étude de Juan Miguel Salvador, de la librairie Diógenes de Alcalá de Henares.

En effet, cette dernière montre que 86 % des ouvrages publiés se vendent à moins de 50 exemplaires. Parallèlement, seul 0,1 % des titres génèrent plus de 3000 ventes. Le taux de lecture a augmenté en Espagne ces dernières années et la pandémie a favorisé l’achat en ligne. Cependant, le volume de 15.000 nouveautés chaque année raccourcit la durée de vie en boutique des ouvrages, rapporte l'agence EFE.

Mieux (ou pire…) : 30 % des œuvres ne se vendent pas avant près d’une année. Le temps moyen est de six mois et 17 jours avant qu’un exemplaire ne trouve preneur. Or, pour assurer ce temps de présence, il faudrait limiter la rotation — donc publier moins…

En librairie, poursuit l’étude, 80 % des ventes s’effectuent avec un peu plus de 20 % des références — démontrant que le fonds se vend plus que les nouveautés. Et Juan Miguel Salvador d’analyser : « L’industrie du livre souffre depuis de nombreuses années de graves défaillances, dues à l’excès de nouveautés. La durée de vie des livres en librairies se raccourcit de plus en plus, avec des taux de retours significatifs. Or, l’impact culturel, économique et environnemental de ce modèle est inacceptable. D’ailleurs, la crise énergétique nous obligera à le modifier. »

En novembre 2019, ActuaLitté faisait état d’un constat similaire, opéré par l’institut de données GfK. Sur 750.000 références actives, 100 titres se sont vendus à plus de 100.000 exemplaires, représentant 7 à 8 % du chiffre d’affaires global. Et 563.000 références se sont écoulées à moins de 100 exemplaires.

Pour corriger le tir, le Congrès espagnol a proposé un pacte réunissant l’ensemble de la filière. Différentes mesures, portant entre autres sur le ralentissement de la production, la valorisation qualitative et non quantitative, des objectifs de taux de retours ou l’amélioration des marges pour les vendeurs sont au menu. À ce jour, l’Espagne, compte 2977 librairies, soit une moyenne de 6,2 établissements pour 100.000 habitants – allant jusqu’à 8,3 pour les plus grandes communes.

Si la démarche reste pieuse, elle se heurte sans cesse à cette même question : qu’est-ce que la surproduction ? Un professionnel affirmait récemment préférer vivre en France où l’industrie du livre produit trop, qu’en Chine où la censure sévit. Un point, assurément, qui ne résout cependant rien : la nuance entre surproduction et bibliodiversité demeure ténue, et aucun éditeur n'a encore la réponse. Les auteurs pas plus, au demeurant.

Car, à quel moment fait-on œuvre utile en publiant un ouvrage ?

crédits photo : Luis Andrés Villalón Vega/Unsplash