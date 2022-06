États-Unis : multiplication des violences contre les bibliothécaires 

La vague de censure, qui se déploie depuis près d’un an aux États-Unis, s’est attaquée aux bibliothèques scolaires et publiques, avant de s’étendre aux structures privées. Les premières ont enduré des pressions des responsables politiques, des administrateurs, mais également de certains citoyens qui n’hésitent plus à menacer des employés ou des lecteurs.

Des violences relayées par la presse américaine, que ce soit au Texas où par exemple, une bibliothécaire a été licenciée par son directeur pour « insubordination » : elle avait refusé de mettre au pilon plusieurs livres. Mais également dans le Michigan, où Amber McLain, ancienne directrice de la bibliothèque Patmos, a dû quitter son poste, intimidée par plusieurs militants, engagés dans une guerre contre un livre, Gender Queer, de Maia Kobabe (Genre Queer. Une autobiographie non binaire, traduction d’Anne-Charlotte Husson, Casterman).

En mars dernier, une femme est entrée dans le batiment à Patmos, téléphone en main, pour filmer « la bibliothécaire pédophile », « la folle avec les cheveux roses ». Une cinquantaine d’usagers, lors d’une réunion publique, ont exigé le retrait des étagères de l’ouvrage, désormais uniquement accessible à la demande dans l’établissement.

La démocratie américaine menacée ?

En réponse à l’augmentation de ces mises en danger et du harcèlement de certains employés, le conseil d’administration de l’American Library Association, dans un communiqué publié le 24 juin, a « condamné, dans les termes les plus forts possible, la violence, les menaces de violence et les autres actes d’intimidation qui se produisent de plus en plus dans les bibliothèques américaines. En particulier les actes qui visent à effacer les histoires et les identités des homosexuels, des transgenres, des Noirs, des autochtones, des personnes de couleur, des handicapées et des minorités religieuses ».

Les personnes LGBTQIA+, étant les premières ciblées par cette vague de censure et de menaces institutionnelles, voire physiques, l’ALA rappelle qu’elle se tient à leur côté. L’association salue également « tous les employés des bibliothèques et ceux qui les dirigent ». Ces derniers font « courageusement face aux menaces personnelles et professionnelles » alors qu'il n'agissent que « célébrer la diversité et favoriser l’inclusion dans leurs communautés. »

Selon l’organisation, ces comportements affaiblissent l’état de droit dans le pays où les armes à feu sont reines. En face, « les bibliothèques s’engagent à maintenir et à défendre les valeurs fondamentales d’inclusion et d’accès libre et égal aux idées et à l’information, élément fondamental d'une société démocratique éclairée ». C'est pourquoi l'American Library Association en appelle aux citoyens comme aux élus pour soutenir ces structures dans leur combat contre la censure et pour l’échange libre d'idées et d'opinions, face à ceux qui souhaitent faire basculer les États-Unis dans un nouveau paradigme réactionnaire.

Pour le moment, aucune trêve pour les bibliothèques, où certains ouvrages proposés sont jugés « obscènes » ou « pornographiques ». Par ces anathèmes, des parents et des responsables politiques exercent un contrôle sur les titres que les plus jeunes pourraient lire.

Il y a peu, l’ALA avait déjà condamné une demande d’ordonnance restrictive déposée par deux législateurs républicains en mai, à l’encontre de Barnes & Noble, plus grande chaîne de librairies des États-Unis. L'ambition de Tommy Altman et Tim Anderson : interdire la vente de deux ouvrages — l’un sur l’identité de genre, l’autre étant une saga fantasy —, considérés comme « obscènes ».

