Décès de la poétesse italienne Patrizia Cavalli

« C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Patrizia Cavalli, l’une des plus grandes poétesses de notre temps », a commenté le ministre de la Culture, Dario Franceschini. « Écrivaine, traductrice, connue et aimée par de nombreuses générations, elle nous lègue ses merveilleux vers qui ont su parler à des milliers de personnes. »

Née à Todi (Ombrie) en 1947, Patrizia Cavalli était arrivée à Rome en 1968, où elle avait étudié la philosophie (elle a soutenu une thèse consacrée à l’esthétique de la musique) et rencontré Elsa Morante, à qui, selon La Repubblica, elle doit de devenir une poétesse.

Les œuvres et l’amitié avec Elsa Morante

Elle avait fait ses débuts en 1974 avec Le mie poesie non cambieranno il mondo, dédié à Elsa Morante et publié par Einaudi, l’éditeur de presque tous ses livres. Ce premier recueil a été publié en français en 2007 par les éditions des femmes : Mes poèmes ne changeront pas le monde, traduit par Danièle Faugeras et Pascale Janot (Editions des femmes - Antoinette Fouque, 2007).

D’autres recueils sont Il cielo en 1981 et de L’io singolare proprio mio en 1992, réunis dans Poesie (1974-1992). En 2020, elle a été présélectionnée pour le prix Campiello (le deuxième prix littéraire italien, après le Strega) avec Passi giapponesi (Einaudi), son premier recueil de prose aux images et aux ambiances puissantes.

Elle était également traductrice, notamment de Molière et de Shakespeare, et son dernier recueil de poèmes publié par Einaudi, Vita meravigliosa, est sorti en 2020.

Écrire des poèmes et remplir des théâtres

Cette poétesse avait une grande passion pour le théâtre, comme en témoigne Sempre aperto teatro en 1999, qui a remporté le prix Viareggio (un des plus anciens et prestigieux prix italiens, avec une section réservée à la poésie). L’ouvrage a été traduit en français par René de Ceccatty (Payot & Rivages, 2002) avec le titre Toujours ouvert théâtre.

Patrizia Cavalli a en effet écrit des poèmes et rempli des théâtres, donnant à la littérature une dimension scénique et performative. Ses lectures à l’Auditorium de Rome ont attiré des milliers de personnes. Des véritables performances dans lesquelles elle récitait des poèmes de son choix, dont ceux d’Emily Dickinson.

La pureté de l’écriture, remède au malaise de l’âme

L’écriture de Patrizia Cavalli se caractérise par son caractère visionnaire, évocateur, mais aussi extrêmement précis. De son langage le critique littéraire Alfonso Berardinelli a dit, comme le rappelle La Repubblica : « Son lexique est mixte et hybride, mais sa diction est d’une pureté sans faille. On se rend immédiatement compte que c’est précisément la pureté de la diction qui est le but pour lequel il écrit. Lorsque quelque chose est dit avec précision, l’esprit est guéri de son malaise, de la maladie de l’imprécision ».

Parmi les thèmes les plus récurrents dans ses œuvres, le rapport au corps, la dépression, l’hypocondrie et la maladie.

En effet, l’autrice, qui vivait à Rome, avait eu un cancer ces dernières années et, bien qu’elle ait réussi à se rétablir, comme elle l’a raconté dans une interview avec Robinson mentionnée par Il Libraio, il n’existe pas de véritable remède contre le cancer : « Je ne sais pas ce qui est le pire, la maladie ou les remèdes. Je suis déprimée parce que les médicaments m’ont enlevé ma force et que les cures m’ont enlevé ma mémoire. C’est la vérité : on ne peut pas écrire de la poésie si on n’a pas de mémoire. »

crédits photo : éditions des femmes - Antoinette Fouque