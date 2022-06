Édition scolaire : vives inquiétudes au Québec 

« Nous sommes fiers d'acquérir ERPI, un éditeur pédagogique présent dans le marché depuis de nombreuses années », déclarait Patrick Lutzy, président de TC Media, dans un communiqué. Avant d'ajouter : « Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance puisqu’elle est complémentaire à l’offre de produits pédagogiques de TC Media, tant imprimés que numériques, et nous donne l'occasion de développer davantage la marque d'ERPI aux côtés de nos autres marques telles que Chenelière Éducation, Beauchemin et Modulo. »

Inscrit dans près de 200 pays, Pearson, qui fournit notamment du contenu numérique, des méthodes d'apprentissages, des formations et des évaluations, cède ainsi l'une de ces éditions pédagogiques. TC Média est, elle, inscrite dans TC Transcontinental. La Société se targue d'être le groupe canadien le plus important d’édition pédagogique de langue française. Fondée à Montréal en 1965, ERPI est acquise par Pearson en 1989.

Du côté de l'ANEL, on pose la question : dans le secteur de l’éducation, n’est-il pas problématique que les manuels d’apprentissage de certains programmes d’enseignement puissent désormais provenir très majoritairement d’une seule entreprise ? Arnaud Foulon, président de l’ANEL, explique dans un communiqué : « Le nombre de maisons d’édition scolaires indépendantes fond comme neige au soleil au Québec depuis 20 ans. Chenelière Éducation a fait l’acquisition des éditions Beauchemin et Gaëtan Morin, avant d’être rachetée quelques années plus tard par TC Médias. »

Et d'ajouter : « Le groupe a poursuivi son expansion avec l’acquisition des Éditions Modulo avant d’annoncer la semaine dernière avoir acquis les Éditions du Renouveau pédagogique (ERPI). TC Médias occupe désormais une part de marché gargantuesque du secteur scolaire, particulièrement au niveau collégial. Cette réalité est inquiétante pour notre industrie autant que pour le milieu de l’éducation. »

L'ANEL en appelle donc à la saisie du Bureau de la concurrence du Canada, afin d'agir pour lutter contre tout monopole dans l’offre de contenus éducatifs.

Toujours selon l'association québécoise qui regroupe plus de 110 maisons d’édition de langue française, l’absorption de maisons d’édition par des grands groupes n’a pas accru l’offre de livres scolaires au fil des ans. Au contraire, elle aurait plutôt « laissé place à une certaine uniformisation. »

Cette situation viendrait également bousculer le rapport de force de l’offre et de la demande comme « briser l’équilibre de l’écosystème du livre en restreignant la possibilité des librairies et des institutions d’enseignement d’avoir accès à une diversité d’ouvrages didactiques. » Une hausse du prix des livres pour les étudiants n'est ainsi pas exclue par l'Association qui travaille au rayonnement du livre québécois et franco-canadien à l’échelle nationale et internationale.

