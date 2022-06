Nés pour lire”, ou l'engagement pour l'enfance et la lecture

Le programme Nati per leggere n’est pas seulement présent dans le Molise. Il s’agit d’une initiative nationale répartie dans toutes les régions italiennes et promue par l’Associazione Culturale Pediatri (ACP), l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) et le Centro per la Salute del Bambino Onlus (CSB). L’objectif est de promouvoir la lecture partagée en famille dès les premiers mois de la vie de l’enfant, jusqu’à ses six ans.

Engagement citoyen

Des séances de lecture et des moments de sensibilisation avec les parents sont organisés. « Au fil du temps, ici au Molise, les volontaires ont pris un rôle important, ils sont devenus une figure de référence dans la région », explique Ilaria a primonumero.it.

En effet, ce programme est actif dans plusieurs endroits de Molise, et pas seulement dans la capitale régionale : il peut structurer la vie sociale et l’éducation des familles avec des petits enfants.

En outre, à l’intérieur de la Bibliomediateca comunale de Campobasso, un point de lecture a été inauguré à la fin de l’année 2019, indiquant l’importance que la municipalité accorde à ces initiatives. C’est un lieu dont la création était attendue depuis un certain temps par les volontaires : « Nous avons souvent ressenti le besoin d’avoir un lieu de rencontre, un endroit qui nous soit familier », rappelle encore Ilaria.

Développer capacités cognitives et relationnelles

Mais comment fonctionne la lecture à haute voix chez les enfants, et pourquoi est-elle si importante pour le bien-être et la croissance de ces derniers ?

« Plusieurs études scientifiques à l’origine du programme montrent que les premières années de la vie sont cruciales pour le développement intellectuel, émotionnel, cognitif, linguistique et relationnel de l’enfant. Les pédiatres considèrent que la lecture partagée “à voix basse” au cours des trois premières années de la vie est la chose la plus importante pour développer les capacités cognitives, les habitudes d’écoute, la stimulation de l’attention et, surtout, pour renforcer la relation adulte-enfant », explique encore Ilaria.

Un médecin pionnier

Le projet NPL (Nati per Leggere) dans le Molise est lié à un médecin malheureusement décédé, le Dr. Zarrilli, un des premiers à croire en cette initiative, après avoir lui-même suivi la formation pour devenir un lecteur volontaire en 2009. Il avait toujours des livres dans son cabinet et en offrait toujours un en cadeau à chaque première visite.

Pendant le confinement, le projet a été réalisé en ligne, mais bientôt, avec l’arrivée de l’été et du beau temps, il se déplacera dans les parcs, les jardins des écoles, les places des villages, les rues... Dans le Molise et dans toute l’Italie.

L’initiative fait, bien entendu, écho en France (et sur d’autres territoires francophones) au projet amorcé par l’association Lire et Faire lire. Cette dernière intervient dans différentes structures d’accueil, avec une approche intergénérationnelle, pour favoriser la lecture à voix haute, avec l'action des bénévoles. L'association existe, elle, depuis 1999.

crédits photo : Nati per legere