La Fontaine et Molière, sources d'inspiration

Les classes participantes ont découvert le château de Versailles au travers des vies et des œuvres de La Fontaine et de Molière, dans le but d’acquérir des connaissances sur la naissance progressive de l’esprit critique et sur la représentation de la société et des caractères humains au XVIIe siècle.

317 classes, soit 7775 élèves, issues de quatre départements (Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine et Val d’Oise) ont participé à un programme de visites thématiques, de spectacles dramatiques et musicaux et de visites à distance conçu par les équipes du service éducatif du château de Versailles.

Pour clore cette année thématique, chaque classe était invitée à produire une création artistique collective composée sur un support libre. 180 œuvres plastiques, littéraires, photographiques ou encore théâtrales ont ainsi été imaginées par les élèves. Le château de Versailles le expose désormais dans une galerie virtuelle sur son site internet.

Au menu, des travaux d’écriture autant que de réécriture des œuvres, de même que des représentations et mises en scène des textes. Des illustrations inspirées de leurs ouvrages ont également été produites, ainsi que de scénographies et fabrications théâtrales.

Lectures estivales

Rappelons également que cette année, Catherine Meurisse a illustré les Fables de La Fontaine, dans le cadre de l’opération “Un livre pour les vacances“. Ce dernier permet à tous les écoliers de CM2 de recevoir un recueil des fables pour les accompagner durant les vacances d’été. Une démarche qui profite également de ce que l’année 2022 a été placée sous le signe de la lecture Grande cause nationale.

Après Rébecca Dautremer en 2021, Emmanuel Guibert en 2021, Voutch en 2019 et Joann Sfar en 2018, cette démarche cherche à faire renouer les plus jeunes avec les oeuvres du fabuliste. La sélection des textes est ainsi laissée à la libre appréciation des auteurs, qui peuvent ensuite y apporter leur propre lecture.