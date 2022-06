10 livres d'autrices que tous les hommes devraient lire

La campagne a été inspirée par les recherches statistiques présentées dans le livre The Authority Gap de Mary Ann Sieghart, consacré au déficit d'attention général accordé par la société aux femmes par rapport aux hommes. Ces données révélaient que, si les femmes lisent presque autant de romans écrits par des hommes que par des femmes, les hommes lisaient plus rarement une œuvre de fiction si cette dernière était écrite par une femme.

Sieghart, qui préside le jury du Women’s Prize for Fiction cette année, a encore constaté que, parmi les 10 auteures de fiction les plus vendues, parmi lesquelles Jane Austen, Margaret Atwood, Danielle Steel ou encore Jojo Moyes, seuls 19 % du lectorat est masculin, d’après des données de Nielsen Book Data.

En comparaison, si l’on se penche sur les lecteurs des 10 auteurs masculins les plus vendus, parmi lesquels Charles Dickens, JRR Tolkien, Lee Child et Stephen King, la répartition est beaucoup plus équilibrée : 55 % d’hommes contre 45 % de femmes, rappelle le Women's Prize for Fiction.

Le Women’s Prize a donc demandé à d’anciens jurés, à des écrivains et célébrités masculines dont Salman Rushdie, Andrew Marr ou encore Richard Curtis d’être prescripteurs en proposant leurs recommandations de romans écrits par des femmes. Cette liste a ensuite été soumise aux votes afin d’établir un top 10 des livres recommandés pour les hommes, signés par des autrices.

Après plus de 20.000 votes entre 29 mai et le 6 juin, c’est finalement le roman dystopique La servante écarlate qui est arrivée en tête du classement, suivi par Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur d’Harper Lee (trad. Isabelle Stoïanov, au Livre de Poche) et Fille, Femme, autre de Bernardine Evaristo (trad. Françoise Adelstain chez Pocket). Après le trio de tête, on retrouve La couleur pourpre d'Alice Walker (trad. Mimi Perrin chez Robert Laffont), Le chant d'Achille de Madeline Miller (trad. Christine Auché chez Pocket) et L'autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie (trad. Mona de Pracontal chez Gallimard).

Viennent ensuite Le chardonneret de Donna Tartt (trad. Edith Soonckindt chez Pocket), Frankenstein de Mary Shelley (trad. Georges Cuvelier chez Pocket), Les yeux dans les arbres de Barbara Kingslover (trad. Guillemette Belleteste aux éditions Rivages) et enfin L'autre moitié de soi de Britt Bennett (trad. Karine Lalechère chez J'ai lu) qui vient clore ce classement.

Atwood a déclaré être « honorée » de cette victoire. Suite a cette annonce elle a ajouté : « Il n’y avait pas de prix féminin pour la fiction à l’époque où j’ai écrit La servante écarlate, mais il était vrai à l’époque comme maintenant que de nombreux lecteurs masculins se détournaient des livres écrit par des femmes (à l’exception des polars et de la fantasy, avec des sorciers) et peuvent également s’être sentis exclus de cette partie de la littérature. »

« C’était normal que les hommes me disent : “Ma femme adore vos livres”, un compliment à double tranchant. Mais La servante écarlate, ce n’est pas les hommes contre les femmes. Il s’agir d’un totalitarisme — ce n’est pas un paradis pour tous les hommes, pas plus que n’importe quel totalitarisme. »

« Tous les totalitarismes contrôlent les femmes, particulièrement en matière de reproduction. Prenez par exemple les évènements actuels aux États-Unis : la revendication de l’État sur la propriété du corps des femmes affectera également les hommes. »

Les résultats de la campagne interviennent cinq jours avant que la gagnante du Women’s Prize for Fiction ne soit annoncée lors d’une cérémonie organisée à Londres. Désormais dans sa 27e année, le prestigieux prix est ouvert à toute fiction écrite en anglais par des femmes du monde entier.

Crédits Photo : Margaret Atwood, ActuaLitté, CC BY SA 2.0