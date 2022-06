Les Grandes Voix : éclairer le monde de poésie

« Les grands textes traversent le temps et nous offrent un miroir neuf pour mieux comprendre qui nous sommes et notre rapport au monde », indique Marie-Christine Bernard, romancière et poétesse québécoise, en exergue de la collection. Or, Les 400 coups, maison jeunesse essentiellement, puise ici dans des ressources inattendues pour construire Les Grandes Voix, que deux textes inaugurent.

« Nous avons choisi, pour le Marché de la Poésie, de proposer des albums qui évoquent plutôt une poésie visuelle », nous indique Simon de Jocas, directeur de la maison. « L’événement justifiait plus encore que l’on apporte les ouvrages de notre collection, débutée en novembre dernier. »

Le dernier livre paru n’est en effet autre qu’une chanson de Raymond Lévesque, Quand les hommes vivront d’amour, illustré tout en douceur et élan d’espoir par Pierre Prat.

Probablement l’un des plus beaux textes de cet auteur-compositeur — également poète et romancier — originaire de Montréal, où il mourut ce 15 février 2021. « Incontournable », comme le souligne Sylvain Ménard, journaliste, dans sa préface. « Raymond Lévesque, lui, a compris que la vérité sort de la bouche des enfants. Et qu’elle est encore plus vraie quand elle est écrite avec une plume trempée dans l’encre de paix. »

Une forme de clin d’œil, par ailleurs, puisque la chanson, présentée en 1956 au public, fut écrite à Paris — d’abord enregistrée par Eddie Constantine, en écho à la guerre d’Algérie.

Le premier titre de la collection, en revanche, ouvrait sur une note résolument moderne : ainsi, en novembre dernier, le texte du slameur David Goudreault, J’en appelle à la poésie, lançait un manifeste puissant, accompagné des illustrations de Laurent Pinabel. On jugera sur pièce : écorchés et inspirants, ces dessins en noir et blanc s’accompagnent parfois d’un rouge vif, celui du sang, peut-être, celui de la vie, assurément.

C’est d’ailleurs un signe que Rodney de Saint-Eloi, poète et éditeur (ou inversement) ait signé la préface du livre : « J’en appelle à la poésie. J’écoute et exulte. Je danse et chante. Honneur à David Goudreault pour ce rappel. Bravo, Capitaine, pour le défi : l’urgence de la poésie dans notre regard et entre nos mains. Par ces temps d’orage, nous avons besoin de mots qui guérissent. »

Des textes à engloutir, autant que des objets à découvrir.

