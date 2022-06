Venise se dote d'un espace culturel pour les livres d'artistes

À l’origine de cette initiative se trouve l’artiste collectionneur et ancien photojournaliste Tiane Doan na Champassak. Comme il explique à Artribune, le Studio 454 fonctionnera en continu tous les deux ans : « Nous avons prévu de créer une exposition à l’occasion de chaque Biennale de Venise, avec un thème que nous construirons pour l’occasion et qui aura toujours pour point de départ les livres d’artistes. »

Il précise : « Toutes les œuvres proviennent de ma collection privée, qui comprend principalement des objets rares de la seconde moitié du XXe siècle. »

Une création d’artiste

Champassak, français d’origine vietnamienne né en 1973, vit entre Paris et Venise. Il a collaboré avec l’Agence Vu et a remporté, entre autres, un World Press Photo. Sa démarche d’artiste consiste en « transformer et juxtaposer des images personnelles, des documents trouvés sur internet, des photographies [...] ou des coupures de magazines ».

Ses œuvres font partie des collections de musées tels que le Centre Pompidou, la Tate Modern de Londres, le MoMA de New York et le Museo Reina Sofia de Madrid, pour n’en citer que quelques-uns. Le Studio 454 est défini par l’artiste comme un « studio et une maison » et en même temps comme le lieu où il collectionne et conserve ses livres d’artistes.

« Burning Matter », la première exposition

La première exposition du studio s’intitulera « Burning Matter » et sera organisée par Doan na Champassak et la chercheuse Larisa Oancea. Elle sera présentée à la Biennale de cette année (la 59e exposition internationale d’art de Venise), dont le titre est Il latte dei sogni (Le lait des rêves) et sera ouverte jusqu’au 27 novembre 2022.

« Le projet » explique Oancea, toujours à Artribune, « retrace l’histoire relativement récente du livre d’artiste au sens postmoderne — une histoire qui a commencé dans les années 1950-1960 avec Dieter Roth et Ed Ruscha — à travers l’élément du feu. Sa dualité — élément destructeur et symbole de la connaissance — a non seulement refaçonné l’histoire de l’humanité, mais a également défini de nouvelles orientations créatives dans la production de livres d’artistes. »

Elle décrit aussi la composition de l’exposition, nous invitant à la découvrir : « L’exposition se développe autour du noyau narratif Ed Ruscha (Various Small Fires and Milk, 1964), Bruce Nauman (Burning Small Fires, 1868), Daisuke Yokota (Matter/Burn Out, 2016), et est complétée par des œuvres sur papier et des éditions rares et limitées de Barbara Kruger, Roy Adzak, John Latham, Harold Ancart, Bernard Aubertin, François Dufrêne et bien d’autres. »

L’œuvre de Champassak

Sera également présentée une œuvre réalisée par Champassak, née d’une collaboration avec l’artiste japonais Daisuke Yokota.

Champassak brûle les pages d’un livre de son ami et collègue, le performant et construisant ainsi une sorte de reconstitution du geste artistique de Bruce Nauman dans son Burning Small Fires.

Comme expliqué dans Artribune, l’œuvre sera composée d’une vidéo documentant l’action, apparemment de destruction, mais plutôt de renaissance, d’une installation avec les cendres du livre, et d’une édition de livre d’artiste.

