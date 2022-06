5 livres recommandés par Bill Gates pour l'été 2022

Des « lectures de plage » ? Pas vraiment, reconnait Bill Gates, qui admet que sa sélection aborde des sujets plutôt graves et sérieux, comme le changement climatique ou l'égalité des genres.

La sélection de Bill Gates pour l'été :

Le pouvoir, Naomi Alderman, traduit par Christine Barbaste, Le livre de poche

Aux quatre coins du monde, les femmes découvrent qu'elles détiennent le « pouvoir ». Du bout des doigts, elles peuvent infliger une douleur fulgurante — et même la mort. Soudain, les hommes comprennent qu'ils deviennent le « sexe faible ». Mais jusqu'où iront les femmes pour imposer ce nouvel ordre ?

Why We’re Polarized, d'Ezra Klein

À la frontière de l'analyse politique et de la psychologie humaine, l'ouvrage de Klein explore la polarisation grandissante des opinions aux États-Unis.

The Lincoln Highway, d'Amor Towles

Gates avait déjà recommandé Un gentleman à Moscou (traduit par Nathalie Cunnington, Livre de Poche), mais il « aime encore plus celui-ci ».

The Ministry for the Future, de Kim Stanley Robinson

Le livre « est si complexe qu'il est difficile à résumer, mais Robinson compose une histoire passionnante et prenante, à travers des décennies et des continents, remplie d'idées et de personnages fascinants ».

How the World Really Works, de Vaclav Smil

« Un autre chef-d’œuvre d'un de mes auteurs favoris », annonce d'emblée Bill Gates.

