Kazé devient Crunchyroll pour une expérience globale et unique

Kazé a été pionnier en proposant aux fans le meilleur du manga et du home video en France et en Allemagne. Kazé a toujours été la référence en matière d’anime avec des classiques tels que Le Tombeau des Lucioles, Silent Voice, Code Geass, Bleach et des succès plus récents comme JoJo's Bizarre Adventure ou My Hero Academia. Les mangas publiés par Kazé, tels que The Promised Neverland, Black Cover, Mashle, Chainsaw Man ou Kaiju N°8, figurent parmi les meilleures ventes de livres en France et font de Kazé un acteur majeur du monde de l’édition.



« L'anime et le manga vont de pair », déclare Rahul Purini, président de Crunchyroll. « Alors que nous saluons le travail extraordinaire effectué par Kazé depuis près de 30 ans en France, nous sommes ravis de faire passer Crunchyroll à la vitesse supérieure à travers ces activités manga et home video. Nous sommes heureux de continuer à tirer parti de la longue expérience des équipes internes ayant fait le succès de Kazé pour amener Crunchyroll vers de nouveaux sommets. »

Ainsi, le manga très attendu Dandadan, dont les deux premiers tomes sont prévus en librairie le 5 octobre prochain, sera publié sous la marque Crunchyroll, tout comme les DVD et Blu-ray prévus cet automne.

Crunchyroll connecte les fans d'anime et de manga dans plus de 200 pays et territoires en leur proposant des contenus et une expérience unique. En plus d’un accès gratuit financé par la publicité et d’un abonnement Premium à son service, Crunchyroll propose à la communauté de fans des expériences autour d’événements, du cinéma, de jeux, de produits de consommation, d’objets de collection et d'édition de manga.

Les fans ont ainsi accès, via Crunchyroll, à la plus grande collection d'animation japonaise sous licence, traduite en plusieurs langues pour les utilisateurs du monde entier. Ces derniers peuvent également profiter de diffusions en simulcast, soit les derniers épisodes disponibles juste après leur programmation au Japon.

L'application Crunchyroll est disponible sur plus de 15 supports, notamment toutes les consoles de jeu vidéo.

Crunchyroll, LLC est une coentreprise indépendante entre la société américaine Sony Pictures Entertainment et la société japonaise Aniplex, une filiale de Sony Music Entertainment (Japan) Inc., toutes deux filiales de Sony Group Corporation, basée à Tokyo.