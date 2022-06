Cancel culture : un journaliste rappelé à l'ordre pour une critique de Rowling

Est-il moralement acceptable d'apprécier le travail d'artistes que nous désapprouvons ? La question revient très régulièrement dans le débat public, après des propos polémiques, ou des accusations d'agressions sexuelles, par exemple. Dans Front Row, émission de la BBC classée à gauche, l'émission du 24 mars dernier, dont le chercheur Erich Hatala Matthes était l'invité spécial, se consacrait au sujet.

Son nouvel ouvrage, Drawing the Line, il examine justement cette question sensible de la séparation entre l'oeuvre et l'artiste. Sutcliffe évoque notamment l'exemple d'Hitler : l'homme d'État allemand est notamment connu pour ses peintures, ayant échoué au concours de l'École des beaux-arts. Peu après, et se référant à un passage de Drawing the Line, la discussion bascule sur J.K. Rowling - le chercheur étudie en effet cette interrogation au prisme des propos de la romancière vis-à-vis personnes transgenres, qui lui ont valu de nombreuses controverses et des accusations de transphobie.

Dans le cadre de la discussion, Tom Sutcliffe lui a demandé : « Pensez-vous qu'il existe une distinction philosophique majeure entre les artistes qui ont commis des crimes, ont été reconnus coupables de crimes, et les artistes qui ont simplement des opinions impopulaires ? Vous évoquez le cas de JK Rowling, qui a manifestement une opinion très impopulaire sur l'identité sexuelle et qui a, de ce fait, fait l'objet de critiques sévères et sérieuses. S'agit-il des mêmes choses ? »

Tom Sutcliffe est revenu sur ses propos dans l'émission Feedback, sur la même radio, admettant que de nombreuses personnes partagent l'opinion de la romancière. Mais les jeux étaient faits : le service des plaintes de la BBC, l'Executive Complaints Unit (ECU), a reçu près de 584 plaintes concernant cette interview. Les auditeurs pointaient notamment la comparaison entre Adolf Hitler et la romancière, survenue trop rapidement au cours de l'émission.

Le journaliste a ainsi été rappelé à l'ordre dans une décision de l'ECU : le bureau des plaintes a reconnu que la référence faite par M. Sutcliffe à une « opinion très impopulaire » était potentiellement trompeuse - il n'existe aucune preuve concluante que les opposants à J.K. Rowling représentent une majorité.

Toutefois, l'ECU a bien constaté la légitimité de l'exemple de la romancière, cette dernière figurant dans l'ouvrage d'Erich Hatala Matthes. Concernant la comparaison avec d'autres figures controversées, comme Hitler ou Eric Gill, l'ECU a noté que « M. Sutcliffe l'a fait dans le contexte de la distinction entre l'expression d'opinions (comme l'avait fait JK Rowling) et la commission d'actes criminels, et a estimé que cela n'était ni préjudiciable ni offensant ».

Le passage de Tom Sutcliffe dans Feedback a suffi à résoudre les problèmes d'exactitude et d'impartialité soulevés par la plainte, selon le bureau des plaintes. L'affaire est aujourd'hui considérée comme classée...

Crédits : Tom Sutcliffe / BBC